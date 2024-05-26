Преимущество куриных яиц для организма: сколько штук следует употреблять в неделю

Безусловно, яйца - это самый популярный продукт, который имеет существенную ценность для организма, легко готовится и прекрасно насыщает организм. Однако, хотя яйца полезны для здоровья, существует дискуссия о питательной ценности желтка из-за содержания в нем жиров и калорий, которые могут повлиять на уровень холестерина и вес.

Вместе с тем, потребление ограниченного количества яиц полезно и необходимо для человека. Сколько яиц можно есть в неделю, чтобы не навредить здоровью, узнавали в OBOZ.UA.

Пищевая ценность

Яйца являются важным источником различных питательных веществ. В частности, только в одном сваренном яйце, которое весит около 50 г содержится примерно 78 калорий, 5 г жиров, 180 мг холестерина и 6 г белка. Также, яйца обогащении различными витаминами и минералами, такими как витамины A, C, D и B16, натрий, железо, магний и калий.

Недельная норма

Эксперты по здравоохранению рекомендуют взрослым потреблять одно яйцо в день 3-4 раза в неделю, а детям одно яйцо ежедневно. Однако, важно не только количество, но и качество питания, а потому употребление яиц с беконом, рафинированной мукой и продуктами с высоким содержанием сахара, может провоцировать появление сердечных заболеваний и диабета.

Укрепляют работу сердца

Потребление только яичного белка без желтка, который содержит холестерин, может быть полезным для сердечно-сосудистой системы. Яичный белок имеет низкое содержание холестерина и содержит много минералов и витаминов, которые поддерживают здоровый кровоток.

Преимущества в борьбе с ожирением

Ожирение ведет к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и респираторные проблемы, а потому важно придерживаться правильного питания. Яйца являются важным источником белка, калия, натрия и витаминов, с минимальным содержанием жиров и калорий, помогают чувствовать сытость на долгое время, уменьшая потребность во вредных перекусах.

Помогают укреплять кости

Яйца - отличный источник кальция, который способствует укреплению костей и предотвращает риск переломов, рахита и остеопороза. Диетологи рекомендуют включать яичный белок в рацион для поддержания плотности и прочности костей.

Поддерживают работу мозга

Яйца способствуют работе мозга, поскольку содержат холин - вещества, которое важно для формирования ДНК, детоксикации и передачи нервных сигналов. Соответствующее количество холина необходимо для нормальной работы нервной системы, а потому яйца являются полезным дополнением к рациону, поддерживающим мозговую активность.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о пользе яичного белка и нужен ли желток.

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