Прекрасная фигура в 77: пять способов похудеть от Жаклин Смит

Жаклин Смит, известная своей ролью в Ангелах Чарли и собственной модной линией, которую можно найти в Nordstrom, HSN и Amazon, стала постоянной звездой Голливуда. В 77 лет эта прежняя модель Max Factor продолжает изумлять публику своим молодым видом и достижениями в бизнесе.

Ее фотографии в Instagram, где она демонстрирует вневременную красоту, вызывают восхищение. Жаклин раскрыла секрет своего потрясающего вида – это здоровый образ жизни, рассказывает eatthis.com.

Жаклин призналась, что не употребляет алкоголь, никогда не пробовала наркотиков и каждый день занимается спортом. Ее муж, кардиохирург, отмечает важность употребления фруктов и овощей. Давайте рассмотрим подробнее, как Жаклин поддерживает свою форму и что говорят эксперты по питанию.

Она часто готовит дома

Почитатели Жаклин Смит могут следить за ее повседневной жизнью через ее Instagram, где она публикует увлекательные фото себя и своей семьи. Она часто делится рецептами кушаний, которые готовит дома, демонстрируя свои кулинарные навыки.

Сертифицированный ACE тренер и диетолог Мэри Сабат отмечает, что приготовление пищи на дому может иметь много преимуществ для здоровья. Контроль за ингредиентами, размерами порций и способами приготовления позволяет выбирать более здоровые варианты. Включение питательных продуктов, таких как овощи, нежирные белки и цельные зерна, способствует сбалансированному питанию. Кроме того, домашние блюда обычно содержат меньше добавок и консервантов, что улучшает общее самочувствие. Процесс приготовления может быть приятным и снижать уровень стресса.

Она часто пьет зеленые полосы.

Жаклин Смит верит в то, что здоровье и красота начинаются изнутри. "То, что мы употребляем, отражается на нашем лице", – рассказала она. Она ежедневно готовит зеленую полосу, которая обеспечивает ее организм необходимыми питательными веществами. Несколько месяцев назад Жаклин поделилась своим любимым рецептом этого напитка, отметив, что он не только вкусен, но заряжает ее энергией.

Ингредиенты:

1/2 огурца

1/2 яблока

1/4 лимона

1 стебель сельдерея

1 ломтик имбиря

1/4 стакана шпината

1/4 чашки капусты

Инструкции:

Добавьте воды для покрытия половины ингредиентов и перемешайте.

Мэри Сабат поддерживает идею употребления смузи, поскольку содержит разнообразные фрукты и овощи, что способствует общему оздоровлению. Огурец, яблоко, лимон, сельдерей, имбирь, шпинат и капуста снабжают организм важными витаминами, минералами и антиоксидантами. Напиток помогает увлажнять организм, поддерживает пищеварение, иммунную функцию и способствует полноценному потреблению питательных веществ.

Она ест китайскую зелень

Еще один способ, которым Жаклин Смит обеспечивает свой организм овощами – это использование китайской зелени, которую она считает одной из самых полезных. Она поделилась рецептом блюда из обжаренного тофа с добавлением этой зелени.

Ингредиенты:

1 упаковка жесткого тофа; промыть и высушить

Растительное масло для сковороды

1 стакан воды

½ стакана свиного (или куриного) фарша

½ столовой ложки соевого соуса

2-3 стебля китайского лука-порея или обыкновенного лука

Соль и перец по вкусу

Мэри Сабат объясняет, что китайская зелень, известная также как азиатские зеленые овощи, богата питательными веществами. Популярные примеры включают сторону чой, чой грусть, гай лан, ю чой, китайский шпинат и водяной шпинат. Они содержат витамины А, С и К, кальций, железо и антиоксиданты. Эти овощи помогают поддерживать здоровое пищеварение, регулировать уровень сахара в крови, защищать клетки от окислительного стресса и поддерживать общее здоровье.

Она делает физические упражнения

Жаклин Смит не только соблюдает здоровое питание, но и ежедневно занимается физическими упражнениями. Она показала в одном из своих сообщений, как выполняет боковые выпады для поддержания превосходной формы.

Мэри Сабат отмечает, что боковые выпады с имитацией рубки дров являются динамическим упражнением, которое укрепляет мышцы нижней части тела, улучшает подвижность бедер, привлекает мышцы коры и повышает стабильность вращения. Это упражнение с низкой нагрузкой, которое пригодно для людей, желающих минимизировать нагрузку на суставы, оставаясь физически активными.

Ей нравится иметь подтянутые руки

"Крепкие руки очень важны, чтобы держать своих прекрасных внучек", - рассказывает Жаклин Смит в видео, где она демонстрирует любимые упражнения для рук.

Мэри Сабат объясняет, что привлечение коры и выполнение боковых скручиваний с опорной лентой и весом укрепляет косые мышцы, плечи и руки, способствуя тонусу мышц и функциональной силе. Использование ленты сопротивления обеспечивает эффективную тренировку мышц без чрезмерной нагрузки, что помогает предотвратить травмы и поддерживать подтянутые руки.

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