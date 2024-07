Прекратите так делать! Топ-10 ошибок, мешающих вам быть здоровыми и в форме

Исследование Университета Вермонта показало, что участники с лишним весом, которые сократили время просмотра телевизора всего на 50 процентов, сжигали в среднем дополнительно 119 калорий в день.

Продолжительное сидение перед телевизором – это лишь одна из тех ошибок, которые вы допускаете, на пути к здоровому образу жизни, пишет Eat This Not That.

Заказ комбинированных блюд

Исследование, опубликованное в Journal of Public Policy & Marketing, показывает, что по сравнению с заказом по меню вы получаете сотню или более лишних калорий, выбирая "комбинированную". Потому что когда вы заказываете продукты вместе, вы, вероятно, купите больше еды, чем хотите.

Работа допоздна

Исследование, проведенное в журнале Nutrition Research , показало, что те, чей последний прием пищи был ближе ко сну, потребляли больше калорий в течение дня. Если вы обычно ночуете в офисе, вы можете ухудшить качество сна и увеличить вероятность увеличения веса. Когда вы не чувствуете себя отдохнувшим, грелин – гормон, стимулирующий чувство голода – начинает активно развиваться, усиливая чувство голода, даже когда организм не нуждается в пище.

Постоянное сиденье

Мы сидим в среднем 67 часов в неделю – это девять часов в день сидя, шесть часов лежа, и только около семи часов из каждых 24, проведенных в движении. А благодаря сидячей работе мы сжигаем на 100 калорий в день меньше 50 лет назад. Одно только это означает увеличение веса на 10 фунтов в год.

Заказ обеда на работе

Исследование показало, что только наличие большого количества заведений пищи на вынос у вашей работы или в пути на работу повышает вероятность ожирения вдвое. Подумайте об этом на мгновение: простое наличие пищи на вынос повышает риск ожирения. Лучшее, что вам нужно сделать, это упаковать обеды и по крайней мере две закуски, чтобы убедиться, что вам не придется искать пищу где-нибудь.

Слишком много кофе

Слишком много кофеина может привести к резистентности к инсулину и увеличению накопления жира, согласно исследованию в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Стресс на работе

Исследование Университета Рочестера подтвердю эту теорию, обнаружив, что стресс на работе приводит к поведению, как просмотр телевизора и меньше физических упражнений. Одно дело, когда твоя работа делает тебя несчастным. Но если это делает вас нездоровым, возможно, пора что-то изменить.

Обработанное мясо

Многие марки бекона, колбас, хот-догов и мясных деликатесов содержат нитраты, консервант, препятствующий естественной способности организма перерабатывать сахар, что повышает риск диабета. Это также может увеличить ваши шансы раком щитовидной железы и толстой кишки.

Сон с включенным светом

Согласно новому исследованию, опубликованному в AmericanJournalofEpidemiology, влияние света ночью не только снижает ваши шансы на прекрасный ночной сон, но также может привести к увеличению веса. Субъекты исследования, которые спали в самых темных комнатах, имели на 21 процент меньше шансов на ожирение, чем те, кто спал в самых темных комнатах.

Гаджеты в спальне

Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Obesity, показало, что греющиеся ночью под светом телевизора или компьютера дети не отдыхают достаточно и страдают от плохих привычек. Исследователи обнаружили, что учащиеся, имевшие доступ к одному электронному устройству, имели в 1,47 раза больше шансов иметь избыточный вес, чем дети, не имевшие ни одного устройства в спальне. Это выросло до 2,57 раза для детей с тремя устройствами. Оставьте свой iPad в гостиной.

