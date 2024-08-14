Причина №1, почему вам трудно избавиться от жира на животе
Жировые отложения на животе являются распространенной проблемой для многих людей, стремящихся снизить вес. Однако почему именно жира на животе трудно избавиться по сравнению с другими частями тела?
Даже те, кто придерживается строжайших диет и тренировочных программ, испытывают проблемы с тем, чтобы уменьшить жир на животе. Все дело в ключевых принципах, связанных с гармонией между вашим психическим и физическим здоровьем, а также в правильном уходе за собой, пишет eatthis.com.
В области живота находятся как подкожный жир, так и висцеральный. Подкожный жир, лежащий под кожей, легче поддается уменьшению. Однако есть еще и висцеральный жир, окружающий ваши органы и с которым труднее бороться. Как отмечают исследования, определенное количество жира необходимо для правильной терморегуляции тела. Однако избыток висцерального жира, особенно в области живота, несет риски для здоровья.
Согласно данным Гарвардской медицинской школы, подкожный жир выделяет полезные молекулы, обладающие противовоспалительными свойствами и помогающими регулировать обработку сахара и жиров в организме. В то же время, висцеральный жир выделяет молекулы с противоположными свойствами, повышающими риск инсулинорезистентности.
Связь между психическим и физическим здоровьем играет немаловажную роль в борьбе с жиром на животе. Недостаточное количество сна и высокий уровень кортизола, гормона стресса способствуют накоплению висцерального жира. Этот тип жира особенно опасен, поскольку ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Исследования показывают, что избыточное количество висцерального жира может повысить риск развития рака молочной железы, колоректального рака, деменции и астмы.
"Основные причины накопления жира в животе включают в себя плохие привычки сна и стрессовую среду. Регулярный и здоровый сон помогает снизить тревожность, что позволяет телу эффективнее бороться с жиром на животе", – объясняет тренер Си Джей Хаммонд.
Если ваш спящий режим нарушен, вы часто испытываете стресс и потребляете нездоровую пищу, эти привычки будут мешать вам в борьбе с жиром на животе. Если обычное здоровое питание и умеренные физические упражнения не дают результатов, Хаммонд советует обратить внимание на другие аспекты.
"Повышение потребления клетчатки и уменьшение трансжиров в рационе оказывают значительное влияние и помогают вам лучше справляться со стрессом. Сосредоточьтесь на том, чтобы не давать своему телу накапливать стресс, способствующий увеличению жира на животе", – добавляет тренер.
Уменьшить уровень стресса не всегда просто, но вы можете внести небольшие изменения, которые помогут вам лучше контролировать его. К примеру, попробуйте добавить к своим тренировкам йогу или просто научитесь замечать моменты, когда вы слишком напряжены, и не бойтесь сказать "нет". Устанавливайте достижимые цели, хорошо высыпайтесь и экспериментируйте с различными техниками релаксации, такими как медитация. Это может оказать положительное влияние на ваше психическое и физическое здоровье, и впоследствии вы заметите невероятные результаты на пути к здоровому телу.
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