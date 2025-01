Причины артериального давления: почему стоит отказаться от некоторых пищевых привычек

Высокое кровяное давление является важным показателем потенциальных серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты. Способствовать развитию гипертонии вполне способны некоторые привычки и злоупотребление определенными продуктами в рационе.

Изменение питания и выбор в пользу здоровых продуктов может существенно облегчить ситуацию, нормализуя давление и значительно снижая риск возникновения этого состояния. Что провоцирует высокое давление и какие привычки вам стоит пересмотреть, рассказали в Eat This, Not That.

Регулярное употребление жареной пищи

Здоровый образ жизни важнее любых медицинских средств. Поэтому, чтобы снизить риск высокого кровяного давления, следует ограничивать потребление жареной пищи. Это поможет уменьшить вероятность развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

Потребление слишком большого количества соли

Натрий может повысить артериальное давление, однако многие люди потребляют его больше, чем нужно. Для снижения риска высокого давления следует ограничить потребление соли до 1500 миллиграммов в день. Кроме того, остерегайтесь скрытого натрия в продуктах, таких как приправы и сухие смеси.

Регулярное употребление алкоголя

Алкоголь не только вредит печени, но и повышает артериальное давление. По данным исследования 2019 года, употребление от 7 до 13 напитков в неделю может существенно повысить риск гипертонии. Кроме того, алкоголь негативно влияет на функцию почек, что также может способствовать повышению давления.

Соблюдение диеты с высоким содержанием сахара

Для нормализации кровяного давления необходимо ограничивать потребление сахара в рационе. Он может вызывать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара может способствовать повышению артериального давления у детей, что опасно для здоровья в долгосрочной перспективе.

Регулярное употребление мяса

Мясо и переработанные продукты содержат много натрия, что может повышать давление. Кроме того, приготовление мяса на высоких температурах также повышает риск. Чтобы снизить артериальное давление, попробуйте избегать мяса хотя бы один день в неделю. Это поможет улучшить здоровье сердца.

Частое потребление солодки

Потребление большого количества солодки может повысить артериальное давление и вызвать сердечные проблемы. Это особенно опасно, если употреблять более 100 мг глицирризина в день, что часто встречается в чрезмерных порциях.

