Причины отказа: как фастфуд влияет на тело и здоровье

Фастфуд кажется удобной альтернативой самостоятельному приготовлению пищи, однако такая еда вредит не только вашей фигуре, но и психическому здоровью и иммунной системе. Кроме того, несмотря на скорость и простоту, эти блюда могут ухудшить общее состояние здоровья.

Видео дня

В частности, исследования показывают, что регулярное потребление фастфуда связано с ослаблением иммунной системы. Что стоит знать о влиянии фастфуда на организм и почему вам стоит ограничить потребление таких блюд, рассказали в Eat This, Not That.

Реакция как на бактериальную инфекцию

В 2018 году Боннский университет провел исследование, в котором мышей кормили диетой с высоким содержанием жира и сахара, имитирующей фастфуд. Через месяц у животных наблюдали сильную воспалительную реакцию, похожую на ответ иммунной системы на бактериальное заражение. Это свидетельствует, что нездоровое питание может негативно влиять на иммунитет, а потому важно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, чтобы поддерживать здоровье.

Со временем иммунная система становится более агрессивной

Длительное употребление нездоровой пищи может привести к чрезмерной активности иммунной системы, что негативно влияет на организм. И хотя мощный иммунитет — это хорошо, стоит учитывать, что его постоянная активность может навредить здоровью, поскольку иммунная система не должна находиться в состоянии постоянного стресса. Необходимо поддерживать баланс, чтобы она работала эффективно, не перегружая организм.

Иммунная система не регулирует, когда прекращается потребление фастфуда

Исследование показало, что после потребления фастфуда иммунная система "запоминает" это воздействие. Поэтому, даже вернувшись к здоровой диете, уровень воспаления может снижаться, но клетки иммунитета остаются перепрограммированными. Это явление свидетельствует, что иммунная система имеет определенную "память" и остается в состоянии готовности реагировать на будущие атаки. Для уменьшения воспаления рекомендуется увеличить потребление противовоспалительных продуктов (жирные кислоты омега-3) и уменьшить уровень стресса.

Риски развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы

Из-за воспалительной иммунной реакции фастфуд может способствовать развитию болезней, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с долгосрочными изменениями, которые приводят к атеросклерозу и диабету.

Ослабление иммунной системы

Высокое потребление сахара, которое содержится в фастфуде, может ослаблять иммунную систему. Такая пища богата сахаром и рафинированными углеводами, которые могут повлиять на вашу устойчивость к инфекциям. Поэтому при выборе пищи следует учитывать, что это может повлиять не только на вес или состояние кожи, но и на иммунитет. Помните, что сбалансированное питание способствует укреплению здоровья и иммунной системы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из известных звезд отказался от употребления фастфуда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.