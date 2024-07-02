5 звезд, категорически отказавшихся от фастфуда
Что поддерживать здоровье и образцовый внешний вид, знаменитости контролируют свои повседневные привычки, регулярно занимаются спортом и вносят определенные ограничения в рацион. В частности, вместо фастфуда известные личности и мировые звезды выбирают органическую пищу, богатую витаминами и антиоксидантами.
И хотя иногда они могут позволить себе бургер или картофель фри, из-за высокого содержания жиров, сахара и искусственных добавок, негативно влияющих на организм, такой рацион остается даже при условии регулярных интенсивных тренировок. В Eat This, Not That! рассказали, что о фастфуде думают популярные лица и какие принципы питания они придерживаются в жизни.
Райан Гослинг
В 2011 году Райан Гослинг присоединился к инициативе и вместе с некоторыми звездами подписал петицию, призывая McDonald's использовать только те яйца, которые были выращены курицей, которые не были ограничены малыми клетками. Среди подписавшихся были Зои и Эмили Дешанель, Алисия Сильверстоун и другие известные звезды.
Том Брейди
Одна из самых известных звезд американского футбола ненавидит кофе и клубнику, а также полностью избегает фастфуда. В частности, он ненавидит чизбургеры и считает, что такая еда не совместима со здоровым образом жизни и его профессиональной деятельностью.
Эмма Уотсон
Британская актриса и звезда фильмов о Гарри Поттере избегает "чрезмерно обработанных продуктов", включая большинство фастфуда. Однако даже она иногда позволяет себе несколько кусочков пиццы.
Алисия Сильверстоун
Сильверстоун, равно как и Райан Гослинг, в 2011 году подписала петицию, в которой призвала McDonald's перейти на использование яиц без клеток. Кроме того, она не потребляет фастфуда и предпочитает веганский рацион.
Мадонна
Мадонна является поклонницей макробиотической диеты, которой характерно сочетание двух противоположных вкусовых характеристик, например сладкое и соленое или кислое и горькое. Кроме того, звезда избегает рациона мяса, яиц, молочных продуктов и пшеницы. Учитывая такие особенности, она избегает употребления любых блюд из фастфуда.
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