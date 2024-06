Убрать алкоголь и купить красивую одежду в спортзал: как топ-звезды мотивируют держать себя в форме

Когда дело доходит до сброса лишних килограммов, многие готовы попробовать разные способы. Также для кого-то авторитетным мнением может стать совет известной звезды.

Известные личности поделились признаниями о своем пути к похудению. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Выберите хороший наряд для спортзала

Келли Осборн рассказывает, что раньше попасть в тренажерный зал, когда ты уже сам себе не нравишься, для нее было действительно тяжело. "Я начала носить милые наряды и наносить немного макияжа. И как бы бесполезно это ни звучало, это действительно помогло мне, потому что со временем я перестала ненавидеть то, как я выглядела", - признается звезда. Уточняется, что конечно, это мелочь, но она действительно может помочь вам держаться на правильном пути к похудению.

Наполните большую бутылку воды

В свою очередь суперзвезда Ким Кардашьян советует пить больше воды. "Вы будете удивлены тем, что употребление большего количества воды может повлиять на вашу миссию похудения и тренировки", - написала она в своем блоге. В свою очередь эксперты соглашаются, что это разумный шаг, ведь вода может быть лучшей добавкой перед тренировкой, если вы хотите сбросить вес. Исследования показали, что силовые тренировки при обезвоживании могут повысить уровень гормонов стресса, препятствующих набору мышечной массы.

Найдите минутку, чтобы быть благодарным

В то же время, Кэмерон Диас говорит, что она не смотрит на упражнения как на домашнюю работу. "Я смотрю на это как на то, что я должен делать. Я благодарна, что могу таким образом двигать своим телом", - пояснила она. И это действительно прав, ведь эксперты по фитнесу соглашаются, что подход Диаса к фитнесу может помочь похудеть. "Это полностью меняет энергию ваших тренировок и может вдохновить вас напрягаться", – говорят они.

Соберите белок в свою сумку

Основательница Bobbi Brown Cosmetics Бобби Браун говорит, что когда она пытается сбросить несколько килограммов, обычно употребляет шейкер с шоколадным белковым порошком. "Если я голодна, я добавляю воды, и это меня наполняет, поэтому я вместо этого не съедаю что-нибудь калорийное", - объясняет она. Эксперты советуют придерживаться примера Браун, употребляя здоровые, полезные, богатые белок закуски, такие как веганский протеиновый порошок и некоторые из питательных батончиков для похудения.

Не лишайте себя

В свою очередь Хлоя Кардашьян говорит, что еженедельно исключает один продукт из своего рациона, чтобы не ограничивать себя слишком сильно. "Например, одна неделя я откажусь от газировки, а на следующей неделе откажусь от ночных перекусов", — сказала она. По ее словам, постановка небольших достижимых целей помогла ей сбросить более 13 килограммов. Кардашьян также рассказала о том, что она ежечасно устанавливает будильник, чтобы выпить воду, оставаться увлажненной и урегулировать чувство голода.

Безалкогольная диета

Еще одна супер-звезда Сара Джессика Паркер рассказывает, что сохраняет свою стройную фигуру, избегая выпивки. Но это не значит, что она не балует свои вкусовые рецепторы. "Я ем все. Вчера вечером я ела стейк, баранью голень… немного мороженого и немного чизкейка. Я просто не очень пью. Мне это просто не приходит в голову. Сегодня вечером я выпью стакан вина", - признается она. По словам диетологов, алкоголь побуждает людей съедать в среднем 384 дополнительных калорий ежедневно.

Просмотрите модные диеты

Английская супер модель Роузи Гантингтон-Уайтли говорит, что не является поклонницей модных диет. "Если я хочу провести детоксикацию или сбросить вес, я откажусь от углеводов и рафинированного сахара", – рассказывает она. Подчеркивается, что подобно столовому сахару, он повышает уровень инсулина, что способствует накоплению жира.

