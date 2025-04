Причины постоянной усталости: что влияет на ваше самочувствие

Постоянное чувство усталости знакомо многим - и это неудивительно, учитывая ежедневную погоню между работой, домашними делами, спортом и поддержанием социальной активности. И если фраза "я так устал" звучит в вашей жизни чаще, чем хотелось бы — вы в этом точно не одни.

Однако стоит помнить, что хроническая усталость — не является нормой, и есть способы вернуть энергию, если вовремя обратить внимание на её причины. Как вовремя определить, что ваш ресурс почти исчерпан и что с этим делать, рассказали в Eat This, Not That.

Причины усталости и тревожные сигналы

Усталость может возникать не только из-за переутомления или недосыпа, но и вследствие скрытых проблем со здоровьем. Часто причина кроется в анемии, нарушениях щитовидной железы, тревожных расстройствах или даже побочном действии лекарств. Также организм может истощаться, когда борется с инфекцией или из-за хронического стресса.

Когда стоит обратиться за помощью

Если ощущение постоянной усталости длится более недели и вы не можете найти ее причину, это может быть сигналом о серьезных проблемах. Даже если вы спите достаточно, но все равно чувствуете себя истощенным, или если вместе с усталостью возникают другие симптомы, такие как лихорадка или отеки, стоит обратиться к врачу для консультации.

Полезные привычки, которые помогут избавиться от усталости

Чтобы бороться с постоянной усталостью, важно поддерживать здоровые привычки сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, избегайте тяжелых физических нагрузок и приема пищи перед сном, а также минимизируйте воздействие синего света.

Кроме того, в течение дня делайте перерывы: каждый час вставайте и ходите по 5-10 минут, пейте достаточно воды и практикуйте стресс-менеджмент, например, медитацию. Также, сократите потребление алкоголя и кофеина, поскольку они также могут ухудшить качество сна и увеличить чувство усталости.

