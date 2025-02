Причины сексуальной дисфункции у женщин старшего возраста: о чем говорит наука

Качественный сон влияет на умственную остроту, здоровье сердца, уровень сахара в крови, снижает риск ожирения, а также ранней смерти. К тому же он укрепляет иммунитет и помогает организму работать эффективнее.

Новое исследование показало, что женщины, которые плохо спят, чаще сталкиваются с сексуальной дисфункцией. Почему именно качество сна влияет на уровень сексуального желания и как улучшить свой сон, рассказали в Eat This, Not That.

Что влияет на желания?

Качественный сон важен не только для обеспечения тела энергией, но и для сексуального здоровья. Исследования показывают, что женщины, которые спят плохо, чаще сталкиваются с низким сексуальным желанием и эмоциональным дискомфортом из-за этого.

Поэтому, даже если продолжительность вашего сна нормальная, его качество может напрямую влиять на интимную жизнь. Чтобы улучшить сон, стоит придерживаться регулярного графика, уменьшить время перед экраном перед сном и создать комфортную среду для отдыха.

Уменьшение шума и света

Уберите гаджеты из спальни и сделайте комнату темнее с помощью штор или маски для сна. Чтобы избавиться от лишних звуков, включите вентилятор или используйте белый шум. Так вы быстрее заснете и улучшите качество отдыха.

Соблюдение распорядка

Придерживайтесь вечернего ритуала перед сном — это поможет организму расслабиться и быстрее заснуть. Ложитесь спать в одно и то же время, избегайте гаджетов и создавайте спокойную атмосферу. Регулярность улучшает качество сна и настраивает мозг на отдых.

Расслабление

Если вы не можете заснуть из-за мыслей, попробуйте расслабиться перед сном. Медитация, глубокое дыхание или теплый душ помогут снизить стресс. Избегайте гаджетов и тяжелых разговоров перед сном, чтобы ваш мозг легче переходил в режим отдыха.

Встаньте с кровати

Если не можете заснуть, не лежите в постели в напряжении, а лучше займитесь чем-то спокойным. Почитайте скучную книгу, включите документальный фильм с отложенным таймером, сделайте дыхательные упражнения или технику релаксации. Как только почувствуете сонливость — немедленно вернитесь в постель.

