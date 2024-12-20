Приемы, которые помогают терять лишний вес: как ускорить похудение
С целью сбросить лишний вес, вам стоит создать дефицит калорий, сократить потребление вредной пищи и увеличить физическую активность. Для этого стоит включить в распорядок дня силовые тренировки, кардио и ходьбу, которая эффективно сжигает жир и помогает адаптироваться, если вы не привыкли к упражнениям.
В Eat This, Not That поделились оптимальными советами, которые помогут улучшить выносливость и приблизить похудение. Кроме того, эти советы позволят избежать вредных шаблонов и привыкнуть к полезным привычкам, которые позволят поддерживать форму и в дальнейшем.
Увеличивайте темп
Чтобы улучшить эффективность кардиотренировки, увеличивайте интенсивность, ведь со временем тело адаптируется к однообразной нагрузке. Попробуйте увеличить скорость, продолжительность или сопротивление. Например, добавьте наклон на беговой дорожке или сопротивление во время езды на велосипеде. Это поможет сжигать больше калорий, улучшить физическую форму и поддерживать прогресс.
Поднимайте больший вес
Чтобы продолжать прогресс в тренировках, увеличивайте сопротивление и количество повторов. Если вы всегда работаете с одним весом, ваше тело не будет развиваться. Например, увеличьте вес гантелей с 11 до 13,5 кг или добавьте несколько повторов в каждом упражнении. Таким образом вы стимулируете мышцы, повышая интенсивность тренировок.
Увеличивайте термогенез без физических упражнений
Чтобы улучшить эффект от тренировок, оставайтесь активными в течение всего дня. Поднимайтесь по лестнице, убирайте дома или выполняйте работу во дворе. Это поможет увеличить ежедневное сжигание калорий на 15-30%. Кроме того, даже если вы тренируетесь, сидячий образ жизни не способствует активности, а потому старайтесь двигаться больше вне тренировок.
Участвуйте в соревнованиях
Правильная тренировка и советы специалистов помогут вам пробежать около 5-10 км. Попробуйте записаться на забеги, чтобы сбросить лишний вес и постепенно переходите к более сложным гонкам для получения лучшего результата. Это отличный способ укрепить тело и добавить активность в свою жизнь.
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