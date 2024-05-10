Приложение для сброса веса Noom: худеем с помощью гаджетов

В целях сброса лишнего веса используются множество рекомендаций и диет. Среди них выделяется Noom – это программа для фитнеса и похудения, доступная в приложении.

При установке приложения появляется возможность записывать свои пищевые привычки, а также получать отзывы и мнения тренеров по здоровью. Эта диета является одним из самых популярных диетических планов по отзывам экспертов, пишет OBOZ.UA.

Продукты питания

При использовании диеты Noom предлагается использовать уникальную систему светофоров, которая разделяет продукты на зеленые, желтые и красные категории. Все очень просто, ведь здоровые низкокалорийные продукты, такие как зеленые листовые овощи, относятся к зеленому набору продуктов. В то же время, такие продукты питания как пицца, конфеты и т.д. относятся к красной категории. Причем эта диета не ограничивает любую пищу, а подчеркивает контроль порций тех, которые принадлежат к желтой и красной категориям.

Индивидуальные планы

Программа Noom позволяет наладить взаимодействие со специалистом, войдя в систему, пользователь должен будет заполнить форму подписки и ответить на некоторые вопросы на веб-сайте или в приложении. Это позволяет наладить связь с соответствующим медицинским тренером, который предоставит им информацию о диете, чтобы помочь им достичь целевого веса.

Эффективность

Более того, ведь это приложение уже доказало свою эффективность, ведь 78% пользователей Noom сообщили о снижении массы тела. Такие данные удалось получить после анализа данных о питании пользователей Noom в течение шести месяцев, что доказывает ее эффективность.

Информация

Если вы используете приложение Noom, не ждите рекомендаций, что вам нужно сделать. Однако она поможет сделать свой выбор, записывая потребление пищи. Вся подходящая информация анализируется с точки зрения калорийности, что затрудняет понимание ежедневного потребления витаминов и питательных веществ. Это ограничение также может являться причиной того, почему некоторые врачи не желают рекомендовать Noom.

Ранее OBOZ.UA опубликовал все, что известно о низкокалорийной диете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.