Применение комбинированных вакцин: в Минздраве рассказали об изменениях, которые коснутся плановых прививок

В Министерстве здравоохранения Украины планируют использовать комбинированные вакцины для вакцинации по Национальному календарю прививок. Это означает, что в него должны быть внесены изменения.

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Об этом в интервью "Укринформу" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, уменьшение количества инъекций для ребенка во время посещения пункта вакцинации в заведении здравоохранения является одной из стратегий Минздрава.

Ранее некоторые родители покупали комбинированные вакцины для прививки детей за свой счет. Однако теперь таким вакцинам будут отдавать предпочтение.

"Теперь речь будет идти о том, что таким вакцинам будет отдаваться предпочтение (при проведении рутинных прививок – Ред.). Конкретно речь о вакцинах, где применяется по меньшей мере пять антигенов, то есть обеспечивается защита от пяти инфекционных заболеваний во время одного раунда или одного визита вакцинации – это коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит B и гемофильная инфекция", – сказал Кузин.

Вакцинация против этих болезней есть в Национальном календаре прививок. А изменения, о которых говорит санврач, преследуют цель согласовать его с возможностью использования мультикомпонентных вакцин и оптимизировать вакцинацию от гепатита B, проводимую в роддомах.

Вакцинация от гепатита В

Так, вакцинацию от гепатита B в первые сутки жизни ребенка ("нулевую дозу") предлагается исключить. Вместо этого предлагается вакцинацию от гепатита В будет проводить в два месяца, четыре месяца, шесть месяцев, 18 месяцев. Раньше в Украине использовался график: первый день жизни, два месяца и шесть месяцев.

Кузин подчеркнул, что вакцинация против гепатита В в первые дни жизни останется в виде исключения для отдельных категорий детей из групп риска. К примеру, если у матери подтвержден вирусный гепатит В или у ребенка низкая масса тела и т.п.

Вакцинация от полиомиелита

Также для вакцинации против полиомиелита предлагается отказаться от использования оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) и перейти на применение инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ). По словам замглавы Минздрава, такой переход планировался еще несколько лет назад, но война помешала реализации этих планов. Использование ИПВ является стандартной рекомендацией ВОЗ и многие страны уже отказались от оральной полиомиелитной вакцины.

Сейчас в Украине в графике прививок от полиомиелита инактивированная вакцина (ИПВ) применяется в два и четыре месяца, оральная полиомиелитная вакцина (ОПС) – в шесть и 18 месяцев, а также в шесть и 14 лет.

Предлагается проводить вакцинацию детей для профилактики полиомиелита в два месяца (первая доза), четыре месяца (вторая доза), шесть месяцев (третья доза), 18 месяцев (четвертая доза) и шесть лет (пятая доза). Таким образом, введение вакцины против полиомиелита в возрасте 14 лет планируется отменить. Применяться при таком графике должна инактивированная полиомиелитная вакцина – как отдельно, так и в составе комбинированных вакцин.

Вакцинация против туберкулеза

Кроме того, по словам Кузина, предлагается проводить вакцинацию против туберкулеза в первые 24 часа жизни ребенка. В текущем календаре она проводится на третьи, четвертые или пятые сутки жизни. Если же ребенок не получил прививку в роддоме, то до 18 лет он может это сделать.

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