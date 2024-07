Принимайте витамин D и пейте кофе: как сбросить лишний вес после праздников

Хорошо выглядеть даже после того, как побывали на нескольких застольях во время праздников подряд, не так просто, но если придерживаться определенных правил, эта задача станет легче.

Eat This Not That дает несколько советов для тех, кто хочет сбросить лишний вес и при этом улучшить свое общее состояние.

Позвольте себе немного черного шоколада

Ученые предполагают, что химические вещества в какао, такие как флавоноиды, играют важную роль в регулировании метаболизма, уменьшая стресс, который может привести к зависанию двигателей сжигания жира. Если вы думаете, что это разрешение на безумие, обратите внимание: речь идет о небольшом количестве высококачественного темного шоколада.

Соблюдайте правила 80%

Ешьте, пока не насытитесь на 80%, а затем прекратите. В Японии этот метод называется hara hachi bun me, примерно переводимый как "ешьте, пока не насытитесь на восемь частей из десяти".

Приготовьте напиток для детоксикации

Соедините обычную воду с проверенными суперпродуктами, сжигающими жир, чтобы создать воду для детоксикации, и вы получите эликсир, заряжающий вас энергией, борется со вздутием живота и поможет вам достичь целей похудения.

Добавьте в рацион лосось

Лосось может быть лучшим белком для метаболизма. Это потому, что большинство случаев недостаточной работы щитовидной железы связано с воспалением железы, а лосось обладает значительными противовоспалительными свойствами благодаря богатому содержанию омега-3 жирных кислот.

Увеличьте количество клетчатки

Старайтесь потреблять больше клетчатки из менее обработанных источников, таких как свежие фрукты и овощи. Хорошая цель – от 25 до 38 граммов в день.

Ускоряйте свой метаболизм с помощью кофе

Кроме зеленого чая, кофе является одним из лучших напитков для похудения, поскольку он ускоряет обмен веществ. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, средняя скорость метаболизма людей, которые пили кофе с кофеином, была на 16% выше, чем у тех, кто пил кофе без кофеина.

Принимайте витамин D

Он важен для сохранения мышечной ткани, что ускоряет метаболизм. Вы можете получить 90% рекомендуемой суточной нормы (400 МЕ) в порции лосося весом 3,5 унции, но ежедневное потребление добавки имеет большой смысл. Другие хорошие диетические источники D: тунец, обогащенное молоко, хлопья и яйца.

Не увлекайтесь коктейлями

Фактически, некоторые исследователи утверждают, что выпивка может снизить способность организма сжигать жир до 73%! В тех случаях, когда вы решили побаловать себя, соблюдайте низкокалорийные напитки. Чередуйте алкоголь с водой, чтобы замедлить темп, и остановитесь после двух напитков.

Приготовьте полезные макароны

Да, вы можете есть макароны и худеть! Если вы когда-нибудь были в Италии, вы, возможно, удивлялись тому, как итальянцы сохраняют свою стройную фигуру, когда каждый день употребляют блюда, богатые углеводами. Вот секрет: они используют простые, полезные и свежие ингредиенты.

Приготовьте пудинг из семян чиа

осенняя Чиа содержат впечатляющие 11 граммов клетчатки лишь в двух столовых ложках, что делает его одним из самых эффективных средств для снижения аппетита для похудения. А чиа пудинг – это один из самых вкусных способов включить суперфуд в свой ежедневный рацион.

