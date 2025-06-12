Природный щит от сенной лихорадки: 4 ягоды, которые стоит добавить в рацион

С приходом весны и лета многие люди сталкиваются с усилением симптомов сенной лихорадки из-за повышенного количества пыльцы в воздухе. Чтобы уменьшить дискомфорт, все больше людей ищут естественные и простые способы облегчения аллергических проявлений.

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Питание, в частности употребление определенных фруктов и ягод, может стать эффективным вспомогательным средством в борьбе с этими симптомами. Издание express.co рассказывает о четырех ягодах, которые могут послужить естественной защитой от неприятных симптомов сенной лихорадки.

Клубника, малина, черника и ежевика не только имеют яркий и насыщенный вкус, но и богаты полезными веществами, которые помогают уменьшить такие симптомы, как насморк, зуд в глазах и частое чихание.

Специалисты уверяют, что начать день с завтрака, богатого ягодами, – это не только вкусно, но и полезно для вашей иммунной системы, особенно во время сезона сенной лихорадки.

Однако, следует помнить о синдроме пыльцевой пищи, или синдроме оральной аллергии - особый тип аллергической реакции, который может возникать у людей с сенной лихорадкой. Этот синдром появляется, когда иммунитет воспринимает белки из пищи как пыльцу и начинает на них реагировать. Для тех, кто не имеет этого синдрома, ягоды могут стать естественным помощником в сезон аллергии.

Стоит отметить, что этот совет не подходит людям с сильной аллергией на пыльцу – он скорее поможет тем, кто хочет облегчить легкие симптомы сенной лихорадки. Если у вас тяжёлая форма аллергии, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как менять питание или лечение.

Клубника

Сезон клубники начался в мае. Она богата витамином С – природным антигистаминным средством. Добавьте горсть свежей клубники в свой рацион, чтобы помочь снизить выработку гистамина – вещества, вызывающего зуд, слезотечение и чихание.

Черника

Черника отличается высоким содержанием антоцианов – мощных растительных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье глаз. Она также содержит кверцетин, который является естественным антигистамином и способен уменьшать воспаление и симптомы аллергии.

Малина

Малина сочетает полезные свойства как клубники, так и черники. Она богата витамином С и кверцетином, что обеспечивает двойную естественную поддержку иммунитета в сезон аллергии.

Ежевика

Ежевика славится высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Она помогает поддерживать здоровье кишечника, что важно для регуляции иммунных реакций, связанных с сенной лихорадкой.

"Эти ягоды – это настоящие диетические гиганты, они богаты питательными веществами и полезны не только из-за своего великолепного вкуса. Добавьте горсть ягод к завтраку - это вкусный и удобный способ получить целый комплекс питательных веществ, которые поддерживают вашу иммунную систему, особенно в активный весенне-летний период", – отмечает эксперт по питанию Рианнон Ламберт.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие ягоды полезны для ежедневного рациона.

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