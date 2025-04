Привычка, влияющая на отдых: почему нельзя спать с включенным телевизором

Засыпание под звук телевизора кажется привычным ритуалом и привычкой, которая свойственна многим людям. Однако регулярное использование экранов перед сном напрямую влияет на качество отдыха, даже если, кажется, что он помогает расслабиться.

Даже если вы не можете отключиться от электронных устройств перед сном, в Eat This, Not That все же советуют пересмотреть эту привычку. Предлагаем вам рассмотреть, как именно засыпание под телевизор влияет на организм и почему это вредно для здоровья.

Воздействие на подсознание

Даже если вы засыпаете под телевизор, ваш мозг продолжает воспринимать звуки, что создает лишнюю нагрузку и мешает качественному отдыху. Это может влиять на психическое здоровье, вызывая тревожность и напряжение. Кроме того, если вы засыпаете под фильм ужасов или напряженный сюжет, это повышает риск кошмаров и беспокойного сна. А потому лучше выключать телевизор перед сном или выбирать спокойный контент.

Может падать уровень мелатонина

Синий свет от экранов нарушает внутренние часы организма, подавляя выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Это затрудняет засыпание, ухудшает качество отдыха и вызывает частые пробуждения ночью. Кроме того, из-за недостаточной глубокой фазы сна мозг хуже восстанавливается, а тело не получает должного отдыха. В результате вы просыпаетесь уставшими и менее сосредоточенными в течение дня.

Ваш долг за сон растет

Недосыпание накапливается, как долг, и даже несколько дополнительных серий любимого сериала перед сном могут быстро привести к его дефициту. Это влияет на концентрацию, уровень энергии и общее самочувствие. Таким образом, привычка засыпать перед телевизором только усугубляет ситуацию, вызывая усталость и бессонницу. Чтобы избежать этого, стоит сократить время просмотра экранов перед сном и придерживаться стабильного режима отдыха.

Вы можете набрать вес

Засыпание перед телевизором может незаметно влиять на вес, повышая риск ожирения. Исследования показывают, что искусственный свет во время сна связан с набором лишних килограммов, независимо от качества отдыха. Таким образом, даже если вы засыпаете быстро, телевизор, работающий всю ночь, может изменять метаболизм и способствовать увеличению веса. Чтобы этого избежать, лучше выключать экраны перед сном и создавать темную среду для отдыха.

