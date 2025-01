Привычки, которые помогут худеть без лишних усилий

Любовь к телу начинается с правильного отношения к своему здоровью. Вместо жестких диет и изнурительных тренировок, сосредоточьтесь на здоровых привычках и начните с малого, например, здорового питания или регулярных прогулок.

Это поможет легче достигать своих целей и постепенно внедрять полезные привычки, которые приведут к большим результатам. С чего начать и как худеть без нагрузки, рассказали в Eat This, Not That.

Не сидите на диете

Снижение калорий может привести к потере силы, мышечной массы и плотности костей, что затрудняет сжигание жира. Важно иметь сильные мышцы, поскольку они помогают бороться с висцеральным жиром и предотвращают его накопление. Правильное питание сейчас является ключевым для контроля веса в будущем. Поэтому потребляйте достаточно калорий, чтобы поддерживать мышцы и сохранять здоровье.

Не пренебрегайте пищей с содержанием жира

Европейское исследование с участием 90 000 человек показало, что попытки есть с низким содержанием жира не снижают риск набора веса. Вместо этого важно добавлять полезные жиры к каждому приему пищи для получения лучших результатов.

Ешьте без спешки

Ученые из Греции обнаружили, что медленное питание помогает повысить уровень гормонов, которые отвечают за чувство сытости. Это может помочь вам почувствовать насыщение быстрее, а потому уделяйте больше времени каждому приему пищи, чтобы улучшить чувство сытости.

Планируйте

Исследования показали, что люди, которые планируют перекусить здоровым продуктом, например, миндалем, имеют больше шансов на успешное похудение. Лучший вариант — организовать день приготовления пищи, чтобы иметь готовые блюда на неделю. Так вы избежите соблазнов и не будете тратить время на поиск идеи для ужина. Это позволит держать питание под контролем и не отступать от целей.

Употребляйте белок

Умеренное потребление белка вдвое увеличивает шансы на похудение и поддержание веса. Поэтому важно ежедневно добавлять белковые продукты в рацион.

Будьте активными

Нет необходимости в официальном плане тренировок, чтобы оставаться в форме. Важно находить время для активности. Для этого ежедневно добавляйте больше движения и говорите "да" регулярной активности, особенно если ведете малоподвижный образ жизни.

Меньше смотрите телевизор

Сокращение времени просмотра телевизора с 5 часов в день до 2,5 позволяет ежедневно сжигать на 119 калорий больше. Это может привести к снижению веса более чем на 5 кг за год, а за пять лет — на около 27 кг. Поэтому ограничьте время на телевизор, чтобы избежать малоподвижного образа жизни.

