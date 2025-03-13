Привычки, которые портят сон: как еда влияет на ваш ночной отдых

Здоровый сон является важной составляющей всеобщего самочувствия и здоровья. От того, что мы едим перед сном, зависит не только лишь качество сна, да и способность нашего организма к восстановлению.

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Однако некоторые пищевые привычки могут нарушить этот процесс и усугубить сон. Издание eatthis.com рассказывает о четырех пищевых привычках, которых лучше избегать перед ночным отдыхом.

Избегайте острой пищи

Если вы хотите провести ночь в покое, откажитесь от специй. Острая пища может вызвать изжогу, которая усиливается при лежащем положении. Особенно это касается людей, имеющих проблемы с кислотным рефлюксом. Употребление такой пищи перед сном может сильно нарушить ваши планы на спокойный сон.

Уменьшите количество углеводов

Ночью метаболизм работает медленнее, поэтому употребление тяжелых и рафинированных углеводов, таких как большая порция картофельных чипсов или пицца, может не лучше повлиять на пищеварительные процессы. Следует выбирать легкие блюда перед сном, например одну порцию обезжиренного йогурта с орехами и небольшим количеством гранолы. Это насытит ваш организм без неприятных ощущений в животе.

Не ложитесь спать голодными

Голод может испортить ваш сон. Если вы не употребили достаточно калорий в день, не стоит ложиться спать без еды. Особенно это касается людей с сахарным диабетом, поскольку недостаток пищи может привести к резкому снижению уровня сахара в крови.

Не употребляйте алкоголь перед сном

Выпить бокал вина или другого алкогольного напитка перед сном кажется хорошей идеей для релаксации, но алкоголь может действительно нарушить качество вашего сна. Под влиянием алкоголя вы скорее погружаетесь в глубокий сон, однако этот сон не является таким восстанавливающим, как естественный. Алкоголь снижает количество циклов REM (быстрое движение глаз), что важно для когнитивных функций, таких как память и творчество. Поэтому если вы хотите максимально восстановить свои силы во время сна, лучше отказаться от спиртных напитков.

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