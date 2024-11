Привычки, которые провоцируют набор лишнего веса: что увеличивает абдоминальный жир

Если вы хотите уменьшить жир на животе, обратите внимание на некоторые пищевые привычки, которые способствуют его появлению. Висцеральный жир, накапливающийся вокруг органов, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности диабет или сердечные заболевания.

Именно поэтому изменения в рационе и физической активности, помогут уменьшить абдоминальный жир и улучшить здоровье. Что именно стоит изменить в жизни, чтобы вернуть стройность, рассказали в Eat This, Not That.

Употребление ультраобработанных продуктов в большом количестве

Употребление обработанной пищи, богатой сахаром, солью и жирами, может вызвать накопление жира на животе. Кроме того, весомую роль имеет размер порций такой пищи. В частности, продукты быстрого питания, шоколад или газировка, часто имеют значительно большие порции, что увеличивает риск переедания. Поэтому выбирайте меньше упаковки и контролируйте размер того, что вы едите.

Употребление жирных соусов и заправок

Салат может стать отличным выбором для похудения, однако это будет зависеть от его содержания и заправки. Если вы хотите сохранить полезные свойства салата, откажитесь от жирных заправок или замените их на лимонный сок или уксус.

Злоупотребление арахисовым маслом

Ореховое масло полезно для здоровья, но важно контролировать размер порций, особенно, если вы стремитесь уменьшить абдоминальный жир. Поэтому, выбирайте натуральное масло без добавленных сахаров или других ингредиентов, которые повышают калорийность. Кроме того, даже натуральное масло следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать избыточного потребления калорий и жира.

Выбор некачественного йогурта

Выбирайте йогурт с низким содержанием жира и без добавления сахара. Присмотритесь к составу и выбирайте йогурт с натуральными подсластителями с высоким содержанием белка, что поможет дольше чувствовать сытость. Это будет способствовать лучшим результатам в похудении и контроля веса.

Иметь стресс и плохой сон

Плохой сон и стресс могут влиять на ваши пищевые привычки. Стресс повышает уровень кортизола, что может привести к увеличению жира в области живота, а недосып и эмоциональный дискомфорт часто вызывают тягу к сладкой и жирной пище. Поэтому важно контролировать стресс и обеспечить себе качественный отдых для поддержания здоровых пищевых привычек.

