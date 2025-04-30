Привычки, приближающие старение: что нужно знать о кофе
Если вы не представляете своего утра без чашки кофе, вы не одиноки, поскольку многие люди начинают день именно с этого напитка. Однако несмотря на любовь к кофе все же стоит понимать, что определенные привычки по употреблению этого напитка могут негативно влиять на ваше самочувствие.
В частности, чтобы избежать проблем, которые могут навредить вашему здоровью в долгосрочной перспективе, обратите внимание на то, как вы готовите и потребляете кофе. В Eat This, Not That рассказали, как именно кофе влияет на организм и чего следует избегать, чтобы чувствовать себя хорошо с возрастом.
Пить кофе вместо завтрака
Завтрак — это важный прием пищи, который помогает настроить ваш организм на день. Пропускать его, заменяя еду кофе, не только ухудшает питание, но и может негативно повлиять на когнитивные функции и общее состояние здоровья. Вместо этого, на завтрак лучше выбирать продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами, такие как фрукты, цельнозерновые продукты, орехи или семена.
Употреблять сладкий и слабый кофе
Если вы добавляете сливки и подсластители в кофе, важно контролировать их количество, поскольку это может повлиять на ваше здоровье. Чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня сахара в крови, воспалению и даже ускоренному старению кожи из-за снижения коллагена.
Пить кофе вместо воды
Не забывайте пить достаточно воды, особенно если вы потребляете кофе. Кофеин может привести к обезвоживанию, что негативно влияет на кожу, пищеварение, уровень энергии и общее состояние организма.
Пить кофе в течение дня и ночи
Чтобы не нарушить сон, пейте кофе утром, а не перед сном. Кофеин стимулирует нервную систему, и его употребление накануне сна может повлиять на восстановление, иммунитет, настроение и даже способствовать старению клеток.
Добавлять искусственные подсластители
Искусственные подсластители могут казаться хорошей альтернативой для кофе, но они могут иметь серьезные последствия для вашего здоровья. В частности, они способны влиять на уровень инсулина, здоровье кишечника и даже способствовать увеличению желания потреблять больше сладкого в течение дня.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что происходит с телом при ежедневном употреблении кофе.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.