Привычки, приближающие старение: что нужно знать о кофе

Если вы не представляете своего утра без чашки кофе, вы не одиноки, поскольку многие люди начинают день именно с этого напитка. Однако несмотря на любовь к кофе все же стоит понимать, что определенные привычки по употреблению этого напитка могут негативно влиять на ваше самочувствие.

В частности, чтобы избежать проблем, которые могут навредить вашему здоровью в долгосрочной перспективе, обратите внимание на то, как вы готовите и потребляете кофе. В Eat This, Not That рассказали, как именно кофе влияет на организм и чего следует избегать, чтобы чувствовать себя хорошо с возрастом.

Пить кофе вместо завтрака

Завтрак — это важный прием пищи, который помогает настроить ваш организм на день. Пропускать его, заменяя еду кофе, не только ухудшает питание, но и может негативно повлиять на когнитивные функции и общее состояние здоровья. Вместо этого, на завтрак лучше выбирать продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами, такие как фрукты, цельнозерновые продукты, орехи или семена.

Употреблять сладкий и слабый кофе

Если вы добавляете сливки и подсластители в кофе, важно контролировать их количество, поскольку это может повлиять на ваше здоровье. Чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня сахара в крови, воспалению и даже ускоренному старению кожи из-за снижения коллагена.

Пить кофе вместо воды

Не забывайте пить достаточно воды, особенно если вы потребляете кофе. Кофеин может привести к обезвоживанию, что негативно влияет на кожу, пищеварение, уровень энергии и общее состояние организма.

Пить кофе в течение дня и ночи

Чтобы не нарушить сон, пейте кофе утром, а не перед сном. Кофеин стимулирует нервную систему, и его употребление накануне сна может повлиять на восстановление, иммунитет, настроение и даже способствовать старению клеток.

Добавлять искусственные подсластители

Искусственные подсластители могут казаться хорошей альтернативой для кофе, но они могут иметь серьезные последствия для вашего здоровья. В частности, они способны влиять на уровень инсулина, здоровье кишечника и даже способствовать увеличению желания потреблять больше сладкого в течение дня.

