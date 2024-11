Привычки, разрушающие тело после 50 лет: чего не стоит делать перед тренировками

Регулярные физические упражнения важны для здоровья и подвижности в зрелом возрасте, но не все тренировки одинаковы. Если вы хотите сохранить активность и независимость, избегайте определенных привычек, которые со временем могут вредить вашему организму.

Такие ошибки могут привести к потере мышечной массы, ухудшению равновесия, снижению плотности костей и подвижности, что увеличивает риск падений и травм. В Eat This, Not That рассказали, что может испортить вашу программу тренировок, почему вам не обойтись без упражнений на баланс и как с возрастом продолжить поддержку активного образа жизни.

Вы не разминаетесь перед тренировками

Не пропускайте разминку, даже если кажется, что времени мало. Отсутствие разогрева может привести к травмам, ведь с возрастом уменьшается гибкость и кровообращение. Перед тренировкой уделяйте время динамическим упражнениям и растяжкам. Это поможет подготовить тело к интенсивным нагрузкам и предотвратить травмы.

Вы выполняете слишком много дел

Интенсивные упражнения, такие как бурпи или прыжки, могут создать дополнительную нагрузку на суставы. Вместо этого выбирайте менее травматичные варианты, такие как езда на велосипеде, плавание или эллиптический тренажер, что поможет снизить риск перегрузки суставов. Кроме того, важно слушать свое тело и адаптировать нагрузку.

Вы перетренируетесь

Не переусердствуйте с тренировками, ведь чрезмерная нагрузка может привести к усталости, травмам и ослаблению иммунной системы. Важно давать телу время на восстановление. Отдых можно сочетать с медитацией, растяжкой или йогой - это поможет вашему телу восстановиться и поддерживать баланс.

Не используете правильную форму

Плохая форма и осанка во время тренировок могут привести к травмам позвоночника и суставов. Всегда фокусируйтесь на правильной технике выполнения, а если возникают сомнения - обратитесь к тренеру, чтобы проверить свою форму.

Избегаете оборудования

Не бойтесь тренажеров и оборудования, поскольку это нормально. Кроме того, поднятие тяжелых весов является важной частью программы для замедления старения. Начните с тяжелых весов, которые кажутся вам сложными, и выполняйте 6-12 повторений, оставляя 1-2 повторения в резерве. Это будет хорошим стартом для пожилых людей.

Пропускаете проработку мобильности

Подвижность важна для уменьшения травм и улучшения функциональности суставов. Для этого можно использовать йогу, массаж или растяжку. Рекомендуется выполнять именно активную растяжку, но пассивная также имеет свои плюсы. Для лучших результатов тренируйтесь 3 раза в неделю по 30-60 минут вместе с силовыми упражнениями.

Слишком много сосредотачиваетесь на изоляционных движениях

Чтобы получить наилучшие результаты от тренировок с отягощениями, сосредоточьтесь на сложных движениях, которые задействуют несколько мышц и суставов. Включайте приседания или становую тягу, которые нагружают позвоночник вертикально. Это не только улучшит мышечную силу, но и укрепит кости и повысит производительность.

Ходите только по устойчивым поверхностям

Ходьба прекрасно дополняет тренировку, но асфальт может ограничить ее пользу. Чтобы избежать этого, старайтесь ходить по неровным поверхностям, таким как песок или тропинки. Это улучшит баланс и укрепит лодыжки, уменьшая нагрузку на суставы.

Вообще пропускаете упражнения

Не пропускайте упражнения, даже если вы не можете заниматься тяжёлыми тренировками. Короткие прогулки, кардио, подъем по лестнице и легкие растяжки помогут поддерживать активность. Это важно для здоровья, даже если силовые упражнения или йога вам не подходят.

