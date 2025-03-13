Привычки в питании, которые могут вызвать гормональный дисбаланс

Гормональный баланс – ключевой аспект здоровья, влияющий на все процессы в нашем организме. Пищевые привычки являются одними из главных факторов, которые могут вызвать или поддерживать гормональный дисбаланс.

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То, что мы едим, не только определяет вес, но может влиять на эмоциональное состояние, метаболизм и даже фертильность. Издание eatthis.com рассказывает о четырех пищевых привычках, которых следует избегать для поддержания здорового гормонального фона.

Переедание или недоедание

Сбалансированное питание способствует стабильному гормональному фону, но чрезмерное или недостаточное потребление пищи нарушает этот баланс, создавая проблемы для вашего организма.

Изменение веса влияет на женские репродуктивные гормоны. Индекс массы тела (ИМТ) как низкий, так и высокий, связывают с повышенным риском гормональных проблем, влияющих на фертильность.

Исследование 2015 показало, что женщины с избыточным весом чаще имеют синдром поликистозных яичников и метаболический синдром – состояния, которые снижают фертильность. Кроме того, женщины с низкой массой тела часто сталкиваются с гормональными заболеваниями, такими как дисфункция яичников или врожденная гиперплазия надпочечников.

Не только репродуктивные гормоны страдают от неправильного питания. Ожирение, возникающее из-за высококалорийного питания, может изменить гормоны гипоталамуса и гипофиза, что ведет к риску таких проблем, как гипотиреоз, болезнь Кушинга, дефицит гормона роста и т.д.

Злоупотребление сахаром

Вкусная еда с высоким содержанием сахара привлекает наши вкусовые рецепторы, но она не всегда полезна. Кроме того, что сахар способствует набору веса, он также оказывает непосредственное влияние на уровень гормонов.

Исследование показало, что большое количество фруктозы и глюкозы может останавливать работу гена, регулирующего уровень эстрогена и тестостерона. Нарушение этого баланса приводит к таким проблемам, как акне, бесплодие, синдром поликистозных яичников и рак матки, особенно у женщин с избыточным весом. Другие исследования на животных доказали, что диета с высоким содержанием жиров и сахара нарушает менструальный цикл и вызывает образование кисты яичников.

Потребление диетической газировки

Искусственные подсластители в диетических напитках могут изменить состав кишечных бактерий, нарушая равновесие гормонов – лептина и грелина, регулирующих голод и сытость. Некоторые исследования связывают искусственные подсластители с проблемами гормонов, такими как ожирение, диабет 2 типа и метаболический синдром.

Чрезмерное потребление алкоголя

Постоянное злоупотребление алкоголем может повлечь за собой серьезные проблемы с гормональным здоровьем. Алкоголь нарушает взаимодействие между эндокринной, нервной и иммунной системами. В результате это приводит к нарушению уровня сахара в крови, метаболизма, проблем со щитовидной железой и гормонального дисбаланса.

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