Пища для мозга: какой рацион может снизить риск болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, поражающее миллионы людей во всем мире. К сожалению, лекарства от этого недуга пока не существует, но ученые находят способы уменьшить риск его развития.

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Исследования показывают, что питание играет важную роль в поддержании здоровья мозга и может помочь предотвратить когнитивные нарушения. В частности, употребление продуктов, богатых антиоксидантами и омега-3, станет одним из самых эффективных методов профилактики, пишет eatthis.com.

Антиоксидантный баланс как фактор риска

Ученые обнаружили, что еще до появления первых симптомов заболевания Альцгеймера в крови человека могут наблюдаться маркеры окислительного стресса. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, подтверждает, что этот дисбаланс не является следствием болезни, а может сигнализировать о ее раннем развитии примерно за пять лет до появления явных симптомов.

Антиоксиданты в продуктах питания могут помочь

Доказано, что физическая активность и минимизация влияния загрязнений окружающей среды снижают уровень окислительного стресса. В то же время исследователи отмечают, что питание также может оказать существенное влияние на этот процесс.

"Поскольку у людей с болезнью Альцгеймера наблюдается повышенный уровень окислительного стресса, мы можем вмешиваться из-за регуляции антиоксидантных систем. Например, модулируя аполипопротеины J и D, играющие важную роль в транспортировке липидов и холестерина и влияющих на работу мозга", - отмечает доктор мозга. Он также добавляет, что одним из возможных путей коррекции этого состояния является увеличение антиоксидантов с пищей.

Продукты, богатые антиоксидантами

Не обязательно кардинально изменять свой рацион, чтобы получить больше антиоксидантов. Многие продукты, которые уже есть в вашем меню, содержат необходимые вещества. К таким относятся:

черника, ежевика, черная малина;

яблоки, сливы, вишни, гранаты;

клубника, финики;

красная капуста, брокколи, артишоки.

Все эти продукты способствуют уменьшению окислительного стресса в организме, что может помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

Омега-3 – еще один ключевой элемент

Помимо антиоксидантов важную роль играют и жирные кислоты омега-3. Они содержатся в рыбе, семенах льна и семян чиа и также способны улучшать когнитивное здоровье.

Согласно исследованию, опубликованному в BioMed Research International, именно омега-3 показали перспективные результаты в уменьшении воспалительных процессов на ранних стадиях болезни. Авторы исследования отмечают: "Самыми убедительными доказательствами пользы питания в профилактике когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера являются длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты. Они способны ослабить воспаление, что играет ключевую роль в развитии этого нейродегенеративного заболевания".

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