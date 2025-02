Привычные продукты, разрушающие психическое здоровье: о чем вы могли не знать

Постоянное чувство тревоги и социальная изоляция может существенно повлиять на психическое здоровье и пищевые привычки. Учитывая это, важно знать, как диета может влиять на ваше самочувствие, и что потенциально необходимо изменить в своем питании для улучшения психического состояния.

Каких продуктов лучше избегать для поддержания здоровья ума и какие популярные выборы влияют на самочувствие? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Кофе

Чрезмерное количество кофеина, которое мы получаем из кофе, шоколада или газированных напитков, может существенно усиливать тревожность. Более 400 мг в день (примерно 4 чашки кофе) стимулируют мозг, обостряя ощущение угрозы, а потому, если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, ограничьте кофеин, чтобы легче контролировать тревожные эпизоды.

Алкоголь

Алкоголь может ухудшить психическое здоровье, особенно если вы употребляете его регулярно и в вечернее время. Он нарушает качество сна, уменьшая фазу быстрого сна, что может вызвать усталость, раздражительность и увеличение аппетита. Кроме того, даже час недосыпа может заставить вас в день съесть на 2000 кДж больше.

Искусственные подсластители

Избегайте обработанных продуктов и искусственных подсластителей, чтобы поддержать психическое здоровье. Они могут нарушать баланс бактерий в кишечнике, что влияет на настроение и повышает тревожность.

Жареная пища

Жареная пища вредит не только сердцу и фигуре, но и может ухудшать психическое здоровье. Исследования показывают, что частое употребление фастфуда связано с более высоким риском депрессии. Поэтому уменьшите потребление жареного, чтобы поддержать как физическое, так и эмоциональное здоровье.

