Признаки, указывающие на чрезмерное потребление жиров: что нужно знать

Пищевые жиры играют немаловажную роль в поддержании общего состояния здоровья и выполнении необходимых функций организма. Однако когда потребление насыщенных жиров превышает рекомендованные нормы, это может оказать долгосрочное негативное влияние на ваше самочувствие. В News Bytes рассказали, как определить тревожные признаки, свидетельствующие о чрезмерном потреблении пищевых жиров.

Нарушенное пищеварение и постоянное вздутие живота

Частые случаи расстройства пищеварения и постоянного вздутия живота могут свидетельствовать о недостаточном потреблении продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, фрукты и цельные зерна. Диеты с низким содержанием пищевых волокон связаны с нарушениями пищеварения и связанными с ними проблемами желудочно-кишечного тракта. Внимательное отношение к употреблению жиров может помочь облегчить такой дискомфорт.

Постоянный неприятный запах изо рта

Когда жир становится вашим основным источником энергии, организм производит кетоны, которые могут привести к появлению нежелательного запаха из полости рта. Соблюдение надлежащей гигиены путем частой чистки зубов может помочь смягчить эту проблему. Рекомендуется не превышать 10% потребления калорий за счет жиров.

Повышенный уровень холестерина

Высокое потребление насыщенных жиров, особенно в продуктах животного происхождения, таких как сливочное масло и творог, если их не употреблять в умеренных количествах, может повысить уровень холестерина плохого ЛПНП. Это особенно актуально для людей, придерживающихся кето-диет. Мониторинг и умеренное потребление жиров может помочь контролировать уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

Заметное увеличение веса

Прибавка веса является заметным показателем чрезмерного потребления жиров. Жиры более калорийны, они содержат вдвое больше калорий, чем углеводы или белки. Сознательно ограничивая или уменьшая потребление жирной пищи, можно не только контролировать вес, но и улучшить общее самочувствие.

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