Продолжает продолжительность жизни и предотвращает болезни: чем полезен зеленый чай

Всем известный напиток имеет немало преимуществ для здоровья. Зеленый чай богат антиоксидантами, полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Экстракт зеленого чая снижает уровень сахара в крови, уменьшает воспаление кишечника и успокаивает нервную систему. И это далеко не все полезные свойства популярного напитка. Издание eatthis.com опубликовало и другие положительные эффекты чая, изучаемые в настоящее время учеными.

Снижает риск сердечных заболеваний

Зеленый чай, как показали многочисленные исследования, может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее десятилетие появились несколько исследований, демонстрирующих способность зеленого чая снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Например, одно исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, выявило, что регулярные потребители чая (пьющие его трижды в неделю или чаще) имеют на 20% меньший риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Большинство из них предпочитали именно зеленый чай, что указывает на его особую пользу для сердечно-сосудистой системы.

Результат: и черный, и зеленый чай содержат полифенолы, которые способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина ЛПВП и уменьшают воспаление, но некоторые исследования указывают на то, что зеленый чай может оказать сильнее влияние на сердце.

Может помочь в борьбе с вирусными заболеваниями

Хотя это еще не подтверждено, есть предположение, что зеленый чай может быть полезен в борьбе с COVID-19. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers, показало, что определенные химические соединения, содержащиеся в зеленом чае, а также темном шоколаде и мускатном винограде, могут подавлять активность важного фермента вируса SARS-CoV-2. Если этот фермент будет блокирован, вирус потеряет способность к размножению и инфицированию организма. Тем не менее, есть определенные ограничения – исследования проводились только на клеточных культурах в лаборатории, поэтому для проверки эффективности зеленого чая на людях необходимы клинические испытания.

Итог: нет гарантий, что зеленый чай защитит от вирусных заболеваний, но учитывая потенциальные преимущества, не помешает добавить его в свой рацион.

Может снизить риск развития рака.

Последние исследования показывают, что зеленый чай может помочь в борьбе с раком. В частности, обнаруженное в нем соединение под названием эпигалокатехин галат (EGCG) способно подавлять активность белка p53, отвечающего за остановку роста опухолей и восстановление ДНК. Хотя результаты обнадеживающие, нужно больше исследований на людях, чтобы окончательно подтвердить этот эффект.

Итог: добавление зеленого чая в ежедневный рацион может стать полезным шагом для общего здоровья.

Снижает вероятность смерти после инфаркта или инсульта

Еще одним приятным преимуществом зеленого чая есть его возможность снижать риск смерти от инфаркта или инсульта. Исследование, опубликованное в журнале Stroke, выявило, что среди тех, кто перенес инсульт и потреблял ежедневно семь чашек зеленого чая, риск смерти по какой-либо причине уменьшился на 62%. Для переживших инфаркт этот показатель составлял 53%.

Итог: хотя для многих семь чашек чая в день – это слишком много, даже одна-две чашки могут принести пользу.

Может продлить продолжительность жизни

Возможно, одним из самых лучших преимуществ зеленого чая является увеличение продолжительности жизни. Исследование, проведенное в 2020 году, в котором приняли участие более 100 000 человек, показало, что те, кто употреблял зеленый чай трижды в неделю, жили примерно на год и три месяца дольше тех, кто не употреблял этот напиток. Однако результаты основаны на наблюдениях, поэтому прямая связь между потреблением зеленого чая и долголетием остается под вопросом.

Итог: зеленый чай может и не гарантирует долгую жизнь, но его добавление в рацион три раза в неделю станет приятным и полезным ритуалом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезен сок сельдерея.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.