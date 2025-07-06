Продукт №1, который способствует легкому опорожнению: почему стоит есть чернослив

Проблемы с желудком, в частности запоры, могут существенно испортить самочувствие и повседневную жизнь. Они вызывают дискомфорт, вздутие, боль и чувство тяжести, которые часто связаны с питанием.

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Именно рацион является ключевым фактором в поддержании здоровой работы кишечника. Один из самых эффективных натуральных средств для облегчения стула – это обычный чернослив, пишет eatthis.com.

"Чернослив – это настоящий спаситель для тех, кто страдает запорами. Согласно исследованию, опубликованному в Clinical Nutrition, у людей, которые регулярно употребляли чернослив, значительно возросла как частота, так и масса стула по сравнению с теми, кто его не ел", – отмечает диетолог Лорен Манакер.

Как чернослив действует при запорах?

По словам Манакер, эффективность чернослива объясняется наличием трех ключевых компонентов: клетчатки, сорбита и фенольных соединений.

"Клетчатка в черносливе способствует нормализации работы кишечника и улучшает стул. В порции чернослива содержится примерно 3 грамма клетчатки", – объясняет диетолог.

Это питательное вещество выполняет важнейшую функцию: оно поглощает воду, делая кал мягче и объемнее. В результате испражнения становятся регулярными и менее болезненными. Кроме того, клетчатка предотвращает чрезмерное разжижение кала, которое затрудняет дефекацию.

Второй активный компонент – сорбит – является природным сахарным спиртом, содержащимся в черносливе.

"Сорбит обладает мягким слабительным действием", – добавляет Манакер. По данным исследования, опубликованного в American Journal of Gastroenterology, сорбит способен стимулировать перистальтику кишечника, уменьшать жесткость кала и способствовать его естественному выведению. Даже в черносливовом соке, который имеет значительно меньше клетчатки, сорбит остается эффективным в борьбе с запорами.

Последний компонент, играющий важную роль, – фенольные соединения.

"Фенолы, присутствующие в черносливе, активизируют работу кишечника. Эти растительные вещества обладают умеренным слабительным действием, благодаря чему и способствуют легкому опорожнению. Из-за уникального состава чернослив является одним из самых эффективных природных средств для поддержания здорового пищеварения", – заключает Манакер.

Дополнительные преимущества чернослива

Кроме своей основной роли – улучшения дефекации, чернослив приносит и немало других преимуществ для организма. В частности, он может снижать риск потери костной массы и помогать контролировать уровень холестерина в крови.

"Научные исследования доказывают, что ежедневное употребление около 50-60 граммов чернослива может уменьшить потерю костной ткани. Особенно это актуально для женщин в период после менопаузы", – говорит Манакер.

Также ученые установили, что пектин, который содержится в черносливе, может быть связан со снижением уровня холестерина. Другое исследование указывает на то, что чернослив помогает уменьшить воспаление и стабилизирует липидный профиль – факторы, которые имеют существенное значение для сердечно-сосудистого здоровья.

Как добавить чернослив в рацион?

Не всем по вкусу есть чернослив в чистом виде. Но существует немало вкусных способов включить его в свое питание.

"Чернослив прекрасно сочетается со смузи, мясными блюдами из курицы и даже десертами", – советует Манакер. Его можно добавить в салаты как сладкий акцент, приготовить из него пюре для соусов или же совместить с мясными деликатесами. Какой бы способ вы не выбрали, чернослив – это надежный союзник вашего пищеварения.

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