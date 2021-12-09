Продукты, влияющие на молодость и красоту кожи: советы врачей

Давно доказано, что нездоровый образ жизни и неправильное питание оказывают негативное влияние на метаболические процессы организма и могут привести к увеличению веса тела или нарушить работу сердца или печени. Но то, что вы употребляете в пищу, влияет на еще один орган – вашу кожу.

OBOZREVATEL разбирался, как можно сохранить кожу молодой и красивой.

Вовремя и профессионально подобранные средства ухода и косметика, любимые спа-процедуры, свежий воздух и полноценный сон – все это залог хорошего вида и молодости.

Однако с развитием науки и разнообразными исследованиями пищевого поведения ученые все больше убеждаются в том, что правильный рацион может не только подарить коже здоровый вид, но и предотвратить преждевременное старение.

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Диетолог Джо Левин перечислил самые лучшие продукты для здоровой кожи.

Окружающая среда, ультрафиолетовое излучение, вредные привычки – все это губительно влияет на нашу кожу. Добавляйте в ежедневный рацион минимум пять разноцветных овощей и фруктов, поскольку они обладают антиоксидантным эффектом и очень полезны для правильного деления клеток и состояния кожи.

Диетологи уверяют, что пища, насыщенная селеном, может защитить от рака кожи, солнечного излучения и пигментных пятен. Выбирайте для ежедневного употребления рыбу, яйца, ростки пшеницы, помидоры и брокколи.

Витамин С – сильный антиоксидант, который используется даже в косметической промышленности. Но устойчивого положительного воздействия на кожу можно достичь, только восстанавливая запасы витамина изнутри. Регулярное употребление в пищу апельсинов, черники, брокколи и черной смородины поможет в борьбе с пигментными пятнами, сыпями и обеспечит коже сияние.

Витамин Е защищает кожные покровы от клеточного разрушения при высвобождении свободных радикалов и поддерживает ее здоровый рост, а также производит коллаген, предотвращающий старение. Пополнить его уровень в организме можно из подсолнечного и кукурузного масла, кедровых орехов, миндаля и т.д.

Обезвоживание организма – вредный, а иногда даже опасный процесс. Все системы организма нуждаются в жидкости для полноценной работы. Отсутствие достаточного количества воды делает кожу сухой, бледной и осунувшейся. Для пополнения водного баланса необходимо выпивать 6-8 стаканов чистой воды в течение дня, а также хороший эффект будут иметь морсы и травяные чаи. Не следует забывать, что некоторые фрукты и овощи тоже содержат жидкость. Определенной оговоркой является время употребления воды. Не следует основной объем выпивать перед сном, поскольку это вызывает дополнительную нагрузку на почки и может привести к отекам.

Рацион здорового человека должен обязательно содержать незаменимые жирные кислоты, участвующие в создании противовоспалительных соединений, которые могут пригодиться при таких кожных заболеваниях как экзема или псориаз. Пополнить запасы кислот можно из жирной рыбы и морепродуктов, сои, орехов, семян льна и их масла.

Фитоэстрогены – это природные химические элементы, содержащиеся в растительных продуктах: некоторые – в соевых бобах, иные – в клетчатке фруктов, овощей и цельнозерновых крупах. Эти продукты пригодятся работе кишечника, а также поддерживают надлежащий баланс природных гормонов в организме, без которых о здоровой и красивой коже можно только мечтать.

Нежирное красное мясо, орехи, семена и моллюски – продукты, богатые цинком. Именно этот микроэлемент участвует в регенерации клеток кожи, работе сальных желез, улучшении цвета кожи.

Косметическая индустрия и процедуры для сохранения молодости с каждым годом приобретают большую огласку и популярность. Однако здоровая и красивая кожа начинается с питания и обогащения изнутри. Наша кожа постоянно меняется, поэтому для ее поддержания необходимо восполнение запаса основных питательных веществ. Сбалансируйте свой рацион правильным набором продуктов, витаминов и микроэлементов, и ваша кожа будет оставаться нежной, эластичной и здоровой!

Как писал ранее OBOZREVATEL, диетолог посоветовала, как питаться, чтобы оставаться молодым.