Продукты для снижения холестерина: что добавить в рацион

Если у вас высокий холестерин, вполне возможно, вам пора изменить свой рацион на сбалансированный, который может изменить ситуацию без побочных эффектов, в отличие от лекарств. Чтобы снизить холестерин, добавьте в рацион полезные продукты, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Как поддерживать здоровье естественным путем и что помогает поддерживать нормальный уровень холестерина? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Как снизить "плохой" холестерин

Чтобы снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП), стоит употреблять продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка помогает выводить избыток холестерина из организма, подобно губке, которая поглощает вредные элементы.

Сосредоточьтесь на продуктах, богатых растворимой клетчаткой, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Эта клетчатка образует гелеобразное вещество в кишечнике, что помогает выводить холестерин из организма. Для достижения лучших результатов, включите в рацион овес, ячмень, семена льна, брюссельскую капусту, яблоки и апельсины.

Идеальный продукт для снижения холестерина

Чтобы контролировать уровень холестерина, добавляйте в свой рацион черную фасоль, которая богата растворимой клетчаткой. Она не только помогает снижать холестерин, но и богата белком и калием, которые важны для здоровья сердца.

Черная фасоль снижает уровень холестерина благодаря своему вязкому волокну, которое предотвращает реабсорбцию холестерина в кишечнике. Вы можете использовать консервированную или сухую фасоль в блюдах, чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров и улучшить общее состояние здоровья.

