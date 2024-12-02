Продукты для укрепления сердца: простая привычка, снижающая риск болезней

Витамины и микроэлементы, ежедневно потребляемые с пищей, оказывают значительное влияние на здоровье. Среди них особое место занимают калий, витамины B, C и D.

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По данным исследования, регулярное употребление продуктов, богатых калием, существенно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. По словам eatthis.com, калий помогает снизить негативное влияние избытка натрия в организме и способствует снижению артериального давления.

Детали исследования

Ученые, чьи выводы были опубликованы в European Heart Journal, проанализировали данные 24 963 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Исследование длилось с 1993 по 1997 год, средний возраст участников составлял 58 лет для женщин и 59 лет для мужчин. Сначала участники предоставили информацию о своем образе жизни, а также прошли анализы артериального давления и мочи, чтобы определить уровень натрия и калия в организме.

Через 19,5 лет оказалось, что более 55% участников испытывали серьезные или даже смертельные проблемы с сердцем. Однако те, в чьем рационе калий был в достаточном количестве, имели на 13% меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто получал его недостаточно.

"Наше исследование демонстрирует, что диета, благоприятная для сердца, должна не только ограничивать потребление соли, но и быть богатой калием", – отмечает профессор Лифферт Фогт из Амстердамского университета.

Взаимосвязь между калием и здоровьем сердца

Данные исследования подтверждают, что повышенное потребление калия вместе с уменьшением количества натрия способствует нормализации АД. Как объясняет диетолог Элизабет Уорд, калий и натрий влияют на давление противоположным способом: калий способствует его снижению, тогда как натрий – повышению.

"Более того, потребление калия способствует выведению избытка натрия с мочой, а также снижает напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает более эффективно регулировать артериальное давление", – добавляет эксперт.

Однако Уорд предостерегает, что некоторым людям следует ограничить потребление калия. В частности, это касается пациентов с заболеваниями почек, для которых избыток этого элемента может оказаться опасным.

Как добавить больше калия в рацион?

Диетологи советуют получать калий непосредственно из продуктов питания, а не из добавок. По словам Уорда, вещества, содержащиеся в свежих продуктах, таких как фитонутриенты и жидкости, способствуют улучшению АД.

Чтобы получить максимальную пользу, отдавайте предпочтение сырым или минимально обработанным продуктам. Среди лучших источников калия – фрукты, овощи, молочные продукты, морепродукты и бобовые.

Изменения в рационе, предполагающие уменьшение количества натрия и увеличение потребления калия, являются простым, но эффективным способом поддержать здоровье сердца.

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