Продукты для здоровой и увлажненной кожи: что следует включить в свой рацион

Когда речь идет о сухой коже, одного только наружного увлажнения может быть недостаточно. Хотя использование специальных средств может принести временное облегчение, поддержание мягкости, эластичности кожи требует большего, чем просто поверхностный уход. По словам News Bytes, ваш рацион играет решающую роль.

Поддерживайте упругость кожи с помощью авокадо

Включение авокадо в свой регулярный рацион может творить чудеса с вашей кожей. Насыщенные витаминами А, С, Е и К, а также омега-3 жирными кислотами и фолатами они способны питать вашу кожу изнутри. Эти незаменимые питательные вещества поддерживают восстановление кожных тканей и поддерживают увлажненные клетки, в результате чего кожа становится упругой и сияющей.

Овощи для кожи

Зеленые овощи не только необходимы для общего здоровья, но имеют огромные преимущества для вашей кожи. Капуста, брокколи, шпинат содержат много полезных для кожи питательных веществ, таких как кальций, магний, железо и много витаминов, в частности А, В, С и К. Потребление этой богатой питательными веществами зелени помогает организму поддерживать саморегуляцию и улучшает текстуру кожи.

Используйте пользу орехов и семян

Включение орехов и семян в свой ежедневный рацион очень полезно для поддержания здоровья кожи. Они содержат вышеупомянутые незаменимые питательные вещества, антиоксиданты и жирные кислоты, такие как омега-3 и 6, которые играют важную роль в восстановлении поврежденных клеток кожи и способствуют ее регенерации. Даже горстка миндаля и грецких орехов может сделать вашу кожу здоровее.

Успокойте свою кожу сладким картофелем

Сладкий картофель – фантастическое дополнение к вашему рациону по уходу за хорошо увлажненной и успокоенной кожей. Богата полезными питательными веществами, такими как фосфор, биотин, калий, медь, каротиноиды, различные витамины (A, B1, B2, B3, B6) и клетчатка, сладкий картофель обеспечивает эффективное увлажнение изнутри. Кроме того, ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства помогают выводить токсины, предотвращая таким образом проблемы с кожей.

Избегайте определенных продуктов и напитков

Чтобы предотвратить дальнейшую сухость, важно избегать употребления веществ, выводящих влагу из организма. Алкогольные напитки, избыточное количество кофеина в кофе и чае, а также еда с высоким содержанием соли должны быть ограничены. Кроме того, старайтесь снизить потребление жареных и печеных продуктов, содержащих трансжиры, поскольку они могут ограничивать кровообращение в глубоких слоях кожи.

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