Продукты для здоровья глаз: что следует включить в свой рацион

Когда вы задумываетесь о здоровье глаз, не следует забывать о том, что на это влияет пища, которую вы потребляете. Не секрет, что здоровое питание оказывает непосредственное влияние на состояние ваших глаз.

А если вы употребляете полезные продукты, тогда они могут помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний. Какие продукты следует потреблять для здоровья глаз, пишет OBOZ.UA.

Миндаль

Орехи и семена, особенно миндаль помогает поддерживать здоровье глаз, ведь в них полно витамина Е, который защищает глаза от нестабильных молекул. А предотвращение возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты помогают присутствовать в миндале омега-3 жирных кислот. Также в миндале содержится рибофлавин, который жизненно важен для здоровья глаз.

Листовая зелень

Важные для ваших глаз соединения зеаксантина и лютеина содержатся в шпинате, зелени, капусте и других листовых овощах. Эти продукты защищают глаза синего света, излучающего экраны, а также полезные для хорошего кровотока к глазам. Также они помогают оградить ткани глаз от солнечного света и других возрастных осложнений.

Йогурт

Витамин А и цинк, полезные для глаз, можно найти в молочных продуктах. Эти элементы защищают роговицу, а также помогают доставлять витамин в глаза из печени. Употребление йогурта может помочь улучшить ночное зрение, а также предотвратить катаракту.

Морковь

Этот овощ насыщает организм витамином А и бета-каротином, а также играет важную роль в производстве палочковидных и колбочковых клеток, которые являются ключевыми для зрения. Кроме того, бета-каротин помогает защитить глаза от дегенерации желтого пятна, катаракты и других тяжелых глазных заболеваний.

Цитрусовые фрукты

Для насыщения витамином С отлично подойдут цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны. Благодаря воздействию антиоксидантов снижается риск возрастных повреждений глаз, а также риск катаракты и дегенерации желтого пятна. Употребление цитрусовых также помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов глаз.

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