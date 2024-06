Продукты и напитки, которые могут навредить вашему желудку: советы диетологов

Нередко определенная пища может отрицательно повлиять на работу вашей пищеварительной системы даже до дискомфорта в пищеварении, а также ухудшении вашего самочувствия. Поэтому диетологи назвали список продуктов и напитков, которые могут повредить ваш желудок.

Цветная капуста

В этом овоще есть рафиноза – неперевариваемый углевод, который может вызвать расстройство у тех, кто испытывает проблемы с пищеварением. Поэтому для облегчения переваривания требуется тщательная термическая обработка.

Газированные напитки

Хотя они и приятны на вкус, однако выделяют углекислый газ, который может вызвать вздутие живота или газы в вашей пищеварительной системе и вызвать боль в желудке. В качестве альтернативы выбирайте чистую воду, если это возможно, и пейте газировку и другие напитки, например вино, в умеренных количествах.

Молоко

Диетологи предупреждают, что молоко и молочные продукты содержат углевод лактозу, для расщепления которой некоторым людям не хватает фермента. Как следствие – люди с непереносимостью лактозы могут испытывать боли в животе, газы, вздутие живота и диарею. Вы можете избежать этих проблем, потребляя молочные продукты в небольших количествах или выбрать безлактозный сорт, содержащий фермент для расщепления лактозы.

Томатный соус

Несмотря на то, что томатный соус питателен, но он, как правило, очень кислый, что может вызвать расстройство желудка. Поэтому даже небольшое количество пиццы может привести к проблемам с желудком или рефлюксом.

Красное мясо

При чрезмерном потреблении оно способно вызвать расстройство пищеварения, ведь красное мясо не только обладает высоким содержанием насыщенных жиров, но и содержанием белка означает, что оно будет проводить больше времени в вашем желудке. Поэтому следует заменить его на продукты с белками с меньшим содержанием жира в небольших порциях.

Жареный цыпленок

Опасность в том, что при приготовлении используется много масла, кроме того, сама курица содержит большое количество жира. Поэтому это потенциальная нагрузка на ваш пищеварительный тракт. Поэтому следует потреблять ее только тогда, когда вы не испытываете проблем с пищеварением. Также следует выбрать нежирную курицу на гриле или запеченную.

Выпивка

Известно, что при потреблении алкоголя раздражается слизистая желудка, поэтому это может вызвать проблемы и дискомфорт. Принято считать, что крепкие алкогольные напитки и вино могут быть наихудшими напитками, однако пиво также может нарушить работу пищеварительного тракта. Рекомендуется употреблять воду при приеме алкогольных напитков.

Сыр

Как известно, сыр является концентрированным источником насыщенных жиров, поэтому некоторые люди могут плохо переносить любые молочные продукты. Ведь они перевариваются и усваиваются медленнее моно- и полиненасыщенных жиров. Если у вас есть проблемы с потреблением молочных продуктов, откажитесь от них и выбирайте альтернативу без молочных продуктов.

Содовая вода

Как и газированные напитки, газировка особенно вредит вашему желудку. Ведь газировка содержит не только много сахара, но и обычно содержит фосфорную кислоту. Оба могут раздражать пищеварительный тракт, поэтому выбирайте другой напиток.

Острый перец

При употреблении острой пищи ваш желудок раздражается. Особенно острый перец придает вкус, цвет и витамин С многим блюдам, но поскольку он острый, он может раздражать и сильным расстройством желудка.

Фасоль

Если вы хотите есть легко усваиваемые продукты, фасоль имеет невероятно высокое содержание клетчатки. Как только ваш желудок будет в порядке, включайте фасоль в ваш рацион, чтобы ваш микробиом был здоровым и потенциально мог помочь избежать некоторых будущих расстройств пищеварения.

Крекеры с высоким содержанием клетчатки

Перед употреблением следует помнить о том, что крекеры с высоким содержанием клетчатки будут проводить слишком много времени в вашем пищеварительном тракте и заставлять его работать интенсивнее, чем нужно. Поэтому следует воспользоваться простыми солеными закусками и перейдите на здоровые крекеры, постепенно увеличивая ежедневное потребление клетчатки.

Брокколи

Брюссельская капуста или брокколи являются отличными продуктами питания, если у вас нет проблем с пищеварением. В то же время следует соблюдать осторожность, ведь они содержат не только клетчатку, но и углеводы, которые называются олигосахаридами, которые не перевариваются, подобно клетчатке.

Кофе

Если вы даже выпили кофе с утра, это может вызвать проблемы с пищеварением позже. Как известно, кофе является одновременно кислым и, как известно, имеет мочегонное. Поэтому следует пропустить лишнюю чашку кофе, если вы хотите избежать чрезмерного раздражения или возможности стимулирования диареи.

Апельсиновый сок

Также апельсиновый сок не лучшая идея, когда у вас болезнь желудка. Опасность в том, что кислотность может усугубить ощущение желудка, подобно эффекту томатного соуса. Расстройство желудка, если вы употребляете его в неподходящее время – это не единственный побочный эффект, который вы испытываете при употреблении апельсинового сока.

