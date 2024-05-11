Продукты и напитки, не содержащие глютена: список от врача
Глютен появляется в момент, когда два белка (глютенин и глиадин) смешиваются. Некоторые люди могут быть чувствительны к этому соединению и испытывать побочные реакции.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что целиакия, аутоиммунное заболевание, вызванное потреблением глютена, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В то время как нецелиакия – это состояние, при котором люди испытывают симптомы, подобные целиакии, но без характерных поражений кишечника.
Продукты без глютена
- Фрукты и овощи;
- мясо, птица и рыба;
- бобовые;
- орехи и семена;
- молочные продукты;
- безглютеновые зерна (рис, кукуруза, киноа, амарант, просо, сорго);
- безглютеновая мука (миндальная, кокосовая, рисовая, нутовая, картофельная, тапиока);
- макароны без глютен;
- безглютеновый хлеб и выпечка;
- безглютеновые закуски (попкорн, картофельные чипсы, фруктовые закуски и крекеры без глютена).
Врач отметил, что некоторые продукты могут содержать скрытые источники глютена. Поэтому перед потреблением нужно внимательно прочесть этикетку.
Напитки без глютена
- Вода;
- фруктовые и овощные соки без подсластителей;
- кофе;
- чай;
- молоко (миндальное, соевое или кокосовое);
- спортивные напитки;
- вино;
- дистиллированные спиртные напитки (водка, джин, ром, текила);
- пиво, изготовленное из безглютеновых зерен.
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