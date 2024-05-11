Продукты и напитки, не содержащие глютена: список от врача

Глютен появляется в момент, когда два белка (глютенин и глиадин) смешиваются. Некоторые люди могут быть чувствительны к этому соединению и испытывать побочные реакции.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что целиакия, аутоиммунное заболевание, вызванное потреблением глютена, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В то время как нецелиакия – это состояние, при котором люди испытывают симптомы, подобные целиакии, но без характерных поражений кишечника.

Продукты без глютена

Фрукты и овощи;

мясо, птица и рыба;

бобовые;

орехи и семена;

молочные продукты;

безглютеновые зерна (рис, кукуруза, киноа, амарант, просо, сорго);

безглютеновая мука (миндальная, кокосовая, рисовая, нутовая, картофельная, тапиока);

макароны без глютен;

безглютеновый хлеб и выпечка;

безглютеновые закуски (попкорн, картофельные чипсы, фруктовые закуски и крекеры без глютена).

Врач отметил, что некоторые продукты могут содержать скрытые источники глютена. Поэтому перед потреблением нужно внимательно прочесть этикетку.

Напитки без глютена

Вода;

фруктовые и овощные соки без подсластителей;

кофе;

чай;

молоко (миндальное, соевое или кокосовое);

спортивные напитки;

вино;

дистиллированные спиртные напитки (водка, джин, ром, текила);

пиво, изготовленное из безглютеновых зерен.

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