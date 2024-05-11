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Продукты и напитки, не содержащие глютена: список от врача

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
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Продукты и напитки, не содержащие глютена: список от врача

Глютен появляется в момент, когда два белка (глютенин и глиадин) смешиваются. Некоторые люди могут быть чувствительны к этому соединению и испытывать побочные реакции.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что целиакия, аутоиммунное заболевание, вызванное потреблением глютена, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В то время как нецелиакия – это состояние, при котором люди испытывают симптомы, подобные целиакии, но без характерных поражений кишечника.

Продукты без глютена

  • Фрукты и овощи;
  • мясо, птица и рыба;
  • бобовые;
  • орехи и семена;
  • молочные продукты;
  • безглютеновые зерна (рис, кукуруза, киноа, амарант, просо, сорго);
  • безглютеновая мука (миндальная, кокосовая, рисовая, нутовая, картофельная, тапиока);
  • макароны без глютен;
  • безглютеновый хлеб и выпечка;
  • безглютеновые закуски (попкорн, картофельные чипсы, фруктовые закуски и крекеры без глютена).

Врач отметил, что некоторые продукты могут содержать скрытые источники глютена. Поэтому перед потреблением нужно внимательно прочесть этикетку.

Напитки без глютена

  • Вода;
  • фруктовые и овощные соки без подсластителей;
  • кофе;
  • чай;
  • молоко (миндальное, соевое или кокосовое);
  • спортивные напитки;
  • вино;
  • дистиллированные спиртные напитки (водка, джин, ром, текила);
  • пиво, изготовленное из безглютеновых зерен.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская