Продукты или добавки: откуда лучше получать клетчатку

Клетчатка – это тип углеводов, который не может быть полностью расщеплен пищеварительной системой человека. Эти пищевые волокна содержатся в различных растительных продуктах, а именно фруктах, овощах, цельном зерне, орехах и семенах.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Клетчатка важна для поддержания здорового пищеварения, она помогает предотвратить определенные состояния, а именно запора, геморроя и дивертикулита. Она также может снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению насыщения.

Женщинам рекомендовано потреблять 25 г клетчатки в день, а мужчинам – 38 граммов. Однако фактическое количество клетчатки, необходимое организму, зависит от уровня активности человека, массы тела и общего состояния здоровья.

Откуда лучше получать клетчатку: из добавок или продуктов

Цельные продукты считаются лучшим источником клетчатки, ведь они обеспечивают более широкий спектр питательных веществ.

Добавки с клетчаткой изготавливаются из изолированных волокон, таких как шелуха псилия или метилцеллюлоза, и могут не обеспечить такой же спектр витаминов, минералов и антиоксидантов, как обычные продукты. Более того, добавки не влияют так на сытость и пищеварение, как клетчатка в цельных продуктах.

Фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые обеспечивают не только клетчатку, но и ряд других питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и фитохимические вещества. Это может улучшить общее состояние здоровья и уменьшить риск хронических заболеваний – болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

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