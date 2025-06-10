Продукты, которые могут помочь снизить давление: что советуют диетологи

Высокое артериальное давление – одна из самых распространенных угроз для здоровья в современном мире. Часто люди даже не подозревают о проблеме, пока не возникают осложнения.

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Однако изменения в рационе могут стать простым и доступным способом профилактики. Один из неочевидных, но эффективных продуктов – обычные консервированные сардины, пишет express.co.

Как отмечает диетолог Вероника Рауз, обычные консервированные сардины могут положительно влиять на уровень артериального давления, благодаря высокому содержанию кальция. Высокое давление возникает тогда, когда кровь с чрезмерной силой давит на стенки артерий, что является серьезным фактором риска развития болезней сердца.

Рауз отмечает, что пищевые привычки имеют решающее значение в борьбе с гипертонией.

"Сардины в консервах – отличный источник кальция и омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на давление. Омега-3 снижают воспалительные процессы, что, в свою очередь, уменьшает давление. А кальций – один из ключевых элементов в диете DASH, которая создана для регулирования артериального давления", – добавляет она.

Однако польза не ограничивается только сардинами. В список полезных продуктов также входят брокколи и бананы - благодаря высокому содержанию калия. Издание SurreyLive сообщает, что калий является важным микроэлементом, который помогает уравновесить влияние натрия (основного компонента соли) на организм.

Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде отмечают, что повышение потребления калия по сравнению с натрием может эффективно способствовать снижению артериального давления. В своей работе, опубликованной в American Journal of Physiology - Renal Physiology, они подчеркивают значение не только самих продуктов, но и соотношение минералов в рационе.

Доктор Анита Лейтон поделилась наблюдением: "Обычно при высоком давлении рекомендуют сократить потребление соли. Но наши результаты показывают, что употребление продуктов, богатых калием, таких как бананы и брокколи, может иметь даже более мощный эффект, чем просто уменьшение натрия в рационе".

Мелисса Штадт, руководитель исследования, отметила, что такая реакция организма может иметь эволюционное объяснение. Она отметила: "Наши предки потребляли много растительной пищи, содержащей много калия и мало натрия. Поэтому вполне возможно, что наши тела приспособились к именно такому соотношению этих элементов. Современные западные диеты, наоборот, содержат много натрия и недостаточно калия. Это, вероятно, и объясняет распространенность гипертонии в индустриальных странах, в отличие от изолированных сообществ, где такой проблемы почти не наблюдается".

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