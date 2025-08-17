Продукты, которые поддерживают психическое здоровье: что советуют есть эксперты

В современном мире со стрессами и вызовами психическое здоровье является неотъемлемой частью нашего общего благополучия. Питание играет важную роль в поддержании эмоционального состояния и уменьшении тревожности.

Некоторые продукты могут положительно влиять на работу мозга и помогать повысить настроение. Издание eatthis.com рассказывает о популярных и доступных продуктах, которые стоит добавить в свой рацион для поддержания психического здоровья.

Яйца

Начинайте свое утро с яиц – это может значительно улучшить ваше самочувствие.

"Яйца богаты омега-3 жирные кислоты, цинк, витамины группы В и йод. Они не только улучшают настроение, но и дольше поддерживают чувство сытости", – объясняет диетолог Сидни Грин.

Поэтому, будь то омлет, яичница, или вареные – яйца должны стать незаменимым элементом вашего завтрака для оптимального поддержания психического здоровья.

Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как капуста кале, руккола, шпинат, листья горчицы и другие, являются чрезвычайно полезными для организма. Они не только помогают снизить уровень холестерина, поддерживают прочность костей и уменьшают риск развития диабета 2 типа, но и положительно влияют на настроение.

По словам Грин, "листовая зелень содержит много фолиевой кислоты, которая способствует выработке дофамина – нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение".

Поэтому обязательно добавьте в свою корзину немного вашей любимой зеленой листовой продукции во время следующего похода в магазин.

Бразильские орехи

Если ищете здоровую альтернативу вредным перекусам, замените чипсы несколькими бразильскими орехами.

"Эти орехи являются богатым источником селена, который доказано помогает уменьшать тревожность, депрессию и усталость", – рассказывает Грин.

Они идеально подходят для поддержания психического здоровья, особенно когда вы в дороге. Однако Грин советует не превышать суточную норму – максимум 4-5 бразильских орехов в день.

Морепродукты

Морепродукты – это одни из лучших продуктов для укрепления психического здоровья, которые часто недооценивают. Лосось, устрицы, мидии или моллюски – выбор за вами, но они точно стоят вашего внимания.

"Одна порция устриц обеспечивает около 30% рекомендуемой суточной нормы железа, более 300% витамина B12 и более 600% цинка", – делится Грин.

Эти питательные вещества жизненно необходимы для здоровья мозга и синтеза нейромедиаторов.

