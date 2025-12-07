Продукты, которые снижают ваш иммунитет: диетологи назвали главных виновников

Последние годы напомнили нам, насколько уязвимой может быть иммунная система. Мы привыкли искать продукты, которые её укрепляют, но часто забываем о том, что ежедневные пищевые привычки могут её ослаблять.

Некоторые популярные напитки и блюда незаметно провоцируют воспаление, нарушают работу кишечника и снижают защитные механизмы организма. Чтобы поддержать иммунитет, важно не только добавлять полезное, но и вовремя убирать то, что ему вредит, пишет eatthis.com.

Газированные напитки

Газированная вода с кукурузным сиропом с большим содержанием фруктозы повышает воспалительные процессы, особенно если человек потребляет много калорий в целом.

В одном исследовании у участников, которые регулярно пили сладкую газировку, зафиксировали рост уровня С-реактивного белка – лабораторного показателя системного воспаления. Кроме того, жидкие калории легко перебрать, что еще больше усугубляет воспалительное состояние.

"Избыток обработанного сахара влияет на иммунную систему, усиливая воспалительные маркеры в организме. Стоит избегать сладких напитков, конфет и десертов с большим количеством добавленного сахара", – объясняет диетолог Лиза Эндрюс.

Алкоголь

Спиртное истощает иммунную защиту, ведь организм воспринимает алкоголь как токсичное вещество и тратит значительные ресурсы на его нейтрализацию. К тому же алкоголь ухудшает сон, а недостаток качественного восстановления снижает способность организма противостоять вирусам и простудам.

"Частое или чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную систему и снижает способность организма бороться с инфекциями. Алкоголь также способен нарушать работу кишечника, влияя на микробиом и функцию иммунной системы", – отмечает диетолог Джоан Салдж Блейк.

Фастфуд

Так называемый "западный" стиль питания давно имеет репутацию вредного. Исследования на животных показали, что такая диета может провоцировать системные воспаления.

Фастфуд сочетает жареные продукты, рафинированную муку и сахар, создавая высококалорийные блюда, которые негативно влияют на защитные функции организма.

Диетолог Шерил Муссатто комментирует результаты одного из исследований: "В Германии обнаружили, что регулярное потребление фастфуда может запускать в организме реакцию, похожую на ответ на бактериальную инфекцию. Это может ускорять развитие диабета и артериосклероза. Избыток жирных бургеров с картошкой фри и больших порций газированных напитков наносит вред иммунитету. Такая диета лишена необходимых витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки – а именно они являются фундаментом здоровой иммунной системы".

Масла с избытком омега-6

Омега-6 жирные кислоты относятся к типам жиров, которые при чрезмерном потреблении могут способствовать снижению иммунитета. Большинство таких масел проходят значительную обработку и имеют более низкую питательную ценность.

Специалисты советуют не полностью отказываться от них, а поддерживать баланс между омега-3 и омега-6 в рационе.

Обугленное мясо

Во время сильного поджаривания мяса образуются конечные продукты гликирования (AGE), которые повышают оксидативный стресс. Их связывают с ухудшением состояния иммунной системы и риском развития рака толстой кишки.

"Старайтесь уменьшить количество обугленного мяса и по возможности ограничивайте обработанные мясные изделия. К таким примерам относятся хот-доги, бекон и птица со шкуркой, которую часто пережаривают", – советует диетолог Жаклин Гомес.

