Продукты, которых следует избегать, если вы тренируетесь: худшая еда при кроссфите

Неправильная еда может свести ваши усилия на нет, даже если вы выкладываетесь на тренировках. Быстрые углеводы, трансжиры и избыток сахара вызывают скачки инсулина, замедляют восстановление и снижают выносливость.

Какие продукты могут помешать вашему прогрессу, рассказали в Eat This, Not That. Избегайте их, чтобы поддерживать стабильную энергию и достигать лучших результатов в кроссфите.

Сырые овощи

Перед тренировкой лучше избегать листьев салата, капусты и брокколи. Хотя эти продукты богаты клетчаткой, они могут вызвать дискомфорт в желудке, что не способствует эффективной тренировке, особенно при интенсивной нагрузке, как при кроссфите.

Углеводы с высоким содержанием сахара

Избегайте углеводов с высоким содержанием сахара, даже если они натуральные, такие как белый рис, картофель или хлеб. Они имеют высокий гликемический индекс, что вызывает резкие скачки уровня инсулина и затем резкое снижение энергии, что может привести к голоду. Вместо этого выбирайте целые зерна, фрукты и овощи — они медленно перевариваются и обеспечивают стабильный уровень энергии.

Жареные блюда

Жареная пища — это плохой выбор для кросфитеров, поскольку она содержит вредные насыщенные и транс-жиры, которые снижают энергию и плохо влияют на тренировку. Лучше выбирайте питательные продукты, которые поддерживают энергию и выносливость во время интенсивных нагрузок.

Бульонные кубики

Хотя супы из бульона могут быть вкусными, они часто содержат чрезмерное количество соли, что может способствовать обезвоживанию. После тренировки важно сосредоточиться на восстановлении жидкости, а избыток соли лишь затрудняет этот процесс, снижая эффективность мышечных сокращений.

Алкоголь

Алкоголь, даже в умеренных количествах, может замедлить ваши тренировки и восстановление. Он не имеет питательной ценности, лишь добавляет пустые калории, нарушает сон и препятствует восстановлению после интенсивных нагрузок.

Обработанные пищевые продукты

Обработанные продукты, такие как батончики с гранолой, пирожные и крекеры, не помогут вам повысить производительность во время тренировок. Они богаты сахаром и искусственными ингредиентами, которые увеличивают объем в талии и не дают телу необходимых питательных веществ для восстановления. Лучше выбирать цельные продукты, которые обеспечат энергию и поддержат восстановление после тренировок.

Бублики

Этот продукт имеет высокий гликемический индекс, что может привести к быстрому спаду энергии. Лучше избегать углеводной загрузки перед тренировками, поскольку это не даст длительной энергии для эффективного выполнения упражнений.

Попкорн

Попкорн в кинотеатре может показаться безопасным вариантом, но он содержит много соли и насыщенных жиров, которые могут вызвать вздутие живота и усталость мышц перед тренировкой. Лучше избегать его, чтобы не снижать эффективность вашей тренировки и избежать дискомфорта.

Гамбургер

Гамбургеры и картофель фри — это жирные калорийные бомбы, которые могут замедлить вашу пищеварительную систему и усложнить тренировку. Вместо этого выбирайте полезные жиры, которые дают энергию и поддерживают вашу производительность, не блокируя пищеварение.

Ароматизированный йогурт

Ароматизированный йогурт может выглядеть привлекательно, но он содержит меньше белка и больше сахара и натрия, что может привести к вздутию и усталости. Вместо этого для перекуса выберите несладкий греческий йогурт с бананом, семенами чиа и медом.

