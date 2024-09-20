Продукты, повышающие метаболизм: эффективные варианты похудения

Если ваша цель состоит в похудении или поддержании веса, следует обратить внимание на два важных аспекта: белок и метаболизм. Метаболизм определяет, с какой скоростью ваше тело сжигает калории, и чем он быстрее, тем больше калорий вы сжигаете, что способствует снижению веса.

Исследования показывают, что продукты, богатые белоком, могут ускорить метаболизм. Поэтому издание eatthis.com подготовило их перечень.

Но сначала следует объяснить, как это работает. Термический эффект пищи (TEF) – это количество энергии, используемой организмом для переваривания продукта. По данным журнала Nutrition & Metabolism, это метаболическая реакция на пищу. Продукты с высоким содержанием белка требуют больше энергии для переваривания, что увеличивает TEF. В исследовании Nutrition & Metabolism утверждается, что белковые продукты могут увеличить метаболическую активность на 15-30% по сравнению с 5-10% для углеводов и 0-3% для жиров.

Ниже приведен список здоровых продуктов, богатых белоком, которые могут помочь вам чувствовать себя энергичными и достичь своих целей похудения.

Яйца

Если вам нужен простой способ начать день, яйца могут стать отличным вариантом. Их можно поджарить, сварить или добавить в омлет – все варианты способствуют увеличению белка в рационе.

"Яйца являются отличным источником высококачественного белка и многих питательных веществ. Есть данные, что завтрак из яиц способствует похудению в сочетании с диетой с дефицитом калорий", – говорит диетолог Лорен Манакер.

Грецкие орехи

Когда вы ищете быструю закуску или дополнение к йогурту, следует обратить внимание на грецкие орехи. "Этот тип орехов является источником растительного белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот", – говорит Манакер.

Потребление орехов также связано с меньшей возможностью набора веса в долгосрочной перспективе. Грецкие орехи содержат около 18 г белка на чашку, что больше, чем во многих видах мяса или рыбы.

Греческий йогурт

Йогурт – отличный вариант для получения дополнительного белка. Одна порция может содержать до 20 г белка, что делает его одним из лидеров среди продуктов по содержанию этого питательного вещества.

"Греческий йогурт обладает свойствами, которые могут повлиять на аппетит и контроль уровня сахара в крови", – объясняет Манакер. Его потребление связано с улучшением потери жира и увеличением ощущения сытости.

Говядина

Если вы не против продуктов животного происхождения, говядина может быть отличным выбором для увеличения потребления белка.

"Говяжья не только способствует наращиванию мышечной массы, но и поставляет важные питательные вещества, например железо, цинк и витамин B12. Аминокислота лейцин в говядине также помогает восстанавливать мышцы после тренировок", - говорит диетолог Эми Гудсон.

Лосось

Лосось – это еще один продукт, богатый белок, содержащий полезные омега-3 жирные кислоты. "Комбинация белка и здоровых жиров в лососе позволяет чувствовать себя сытым в течение нескольких часов", – говорит Гудсон.

Молоко

Несмотря на распространенное мнение, что молоко может быть вредным из-за содержания жира, оно является отличным источником белка, помогающего поддерживать скорость метаболизма.

"Молоко содержит 80% казеина - медленно перевариваемого белка, обеспечивая стабильное высвобождение аминокислот в кровь. Употребление молока может быть полезным для восстановления мышц после физических упражнений", - объясняет Гудсон.

Курица

Куриная грудка – это популярный и вкусный способ получить белок. Она содержит около 13 г белка на порцию и может быть использована в различных блюдах.

Чечевица

Чечевица и другие бобовые могут быть отличными источниками растительного белка. Одна чашка чечевицы содержит около 18 г белка и 16 г клетчатки, что делает ее отличным выбором для поддержания чувства сытости.

Темпе

Темпе – еще один отличный вариант для тех, кто предпочитает растительные продукты. 100 г темпе содержит около 20 г белка. Это универсальный продукт, который легко готовится и подходит к разным блюдам.

Фарш индейки

Индейка – это нежирное мясо, содержащее много белка. К примеру, в 3 порциях фарша индейки – около 23 граммов белка и всего 173 калории.

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