Продукты, предотвращающие прыжок сахара в крови: что есть для сохранения здоровья
Контроль уровня сахара в крови важен, особенно если у вас избыточный вес, малоподвижный образ жизни или диабет 2 типа. В таких случаях целесообразно выбирать продукты, которые имеют меньшее влияние на уровень сахара в крови.
Какая пища имеет низкий гликемический индекс и может поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня? Об этом рассказали в Eat This, Not That.
Яйца
Яйца — это источник белка, который почти не содержит углеводов, благодаря чему не вызывает резких скачков сахара. Их можно смело есть на завтрак или после тренировки. Они поддерживают стабильную энергию в течение дня и надолго сохраняют чувство сытости.
Кроме того, регулярное потребление по крайней мере одного яйца в день может помочь улучшить уровень глюкозы натощак. Это простой и питательный вариант для контроля сахара в крови.
Брокколи
Брокколи способствуют контролю уровня сахара в крови благодаря низкому содержанию углеводов и высокому содержанию клетчатки. Этот овощ из семейства крестоцветных богат витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые помогают поддерживать здоровье и бороться с болезнями. Благодаря клетчатке, брокколи замедляет всасывание углеводов, что помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови.
Коричневый рис
Коричневый рис — это хороший выбор для стабильного уровня сахара в крови благодаря содержанию клетчатки, которая замедляет всасывание углеводов. Поскольку рис медленно превращается в глюкозу, это помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови. Кроме того, коричневый рис содержит марганец, поддерживающий регулирование уровня сахара и другие важные процессы в организме.
Соевые бобы
Соевые бобы, в частности эдамаме, имеют низкое содержание углеводов и не вызывают скачков уровня сахара в крови. Благодаря высокому содержанию белка и жира соевые бобы имеют низкий гликемический индекс. Исследования показали, что потребление соевых продуктов, таких как тофу, помогает снижать уровень глюкозы в крови и улучшает толерантность к глюкозе у людей с диабетом.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты регулируют уровень сахара в крови.
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