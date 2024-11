Продукты, причиняющие долгосрочный вред печени

Печень - это важный орган, который легко повредить определенной пищей и нездоровым рационом. В частности, алкоголь может вызвать жировую болезнь, а вредная пища часто приводит к неалкогольной жировой болезни печени, которая может повлиять на ее функцию.

В Eat This, Not That поделились 5 продуктами, которые могут нанести вред вашей печени. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы сократить вредную пищу в своем рационе и сохранить здоровье печени.

Красное мясо

Красное мясо может негативно влиять на здоровье, в частности на печень, из-за высокого содержания насыщенных жиров. Употребление его в больших количествах связано с повышенным риском хронических заболеваний печени и даже рака. Если у вас есть неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), вам стоит ограничить красное мясо в своем рационе, потребляя его не более одной порции в неделю.

Жареная курица

Жареная курица, как и красное мясо, содержит много насыщенного жира из-за впитывания масла во время жарки. Если есть это блюдо редко, это не нанесет вреда, однако регулярное потребление может повлиять на здоровье печени и даже привести к циррозу.

Белых углеводы

Выбирайте цельнозерновые продукты вместо рафинированных, чтобы поддержать уровень сахара в крови и здоровье печени. Рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкое повышение сахара, что нагружает поджелудочную железу. Постоянное потребление таких продуктов, как белый хлеб, рис и макароны, может привести к инсулинорезистентности и нарушению функции печени. Замена этих продуктов на минимально обработанные цельные злаки может помочь предотвратить эти проблемы.

Картофельные чипсы

Слишком большое количество соленой пищи, например чипсов, может вредить печени. Высокий уровень соли способствует гибели клеток и замедляет их деление, что может привести к фиброзу печени. Фиброз означает чрезмерное образование рубцовой ткани, что ухудшает функцию печени. В тяжелых случаях это может привести к циррозу, который имеет более заметные симптомы.

Алкоголь

Злоупотребление алкоголем может вредить вашей печени. Для предотвращения проблем со здоровьем рекомендуется ограничить потребление до одного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

