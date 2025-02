Продукты с высоким содержанием витамина А: что добавить в рацион

Некоторые продукты прочно ассоциируются с определенными витаминами, однако это не означает, что они являются их единственным источником. К примеру, хотя морковь имеет в своем составе немало витамина А, однако она далеко не лидер по его содержанию.

Учитывая, что это питательное вещество важно для зрения, иммунитета и репродуктивной системы, следует знать больше вариантов ее получения. Какие продукты кроме моркови содержат как можно больше витамина А, рассказали в Eat This, Not That.

Говяжья печень

Не игнорируйте говядину печень, поскольку она является настоящей сокровищницей витамина А. Этот продукт содержит 80-20 мкг на 85 г, что значительно превышает суточную норму витамина. Кроме того, баранья печень и ливерная колбаса имеют высокое содержание этого витамина, а потому если хотите усилить рацион, обратите внимание на эти продукты.

Рыбий жир

Жир из печени трески – это мощный источник омега-3, поддерживающих сердце, а также витамина D, который важен для иммунитета. Не считая того, всего одна столовая ложка содержит более 4 мг витамина А, что существенно превосходит дневную норму. Добавляйте его в рацион в умеренных количествах для комплексной поддержки здоровья.

Запеченный сладкий картофель

Запеченный сладкий картофель – это вкусный и полезный гарнир, содержащий больше витамина А, чем морковь. В частности, в одной порции (250 г) его более 1100 мкг, что является отличным выбором для зрения и иммунитета. Ешьте сладкий картофель вместе с кожурой, чтобы получить максимум пользы.

Пюре из тыквы

Тыквенное пюре можно использовать в кексах, полосе, пирогах и других вкусных блюдах. Кроме приятного вкуса, он обеспечивает организм большим количеством витамина А. Так, всего 250 мл содержат 706 мкг этого питательного вещества, что является отличным источником для обеспечения организма витамином А.

