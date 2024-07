Витамин, продлевающий продолжительность жизни: что есть, чтобы улучшить свое здоровье

К сожалению, универсальных таблеток, гарантированно продлевающих жизнь не существует, однако человечеству известны способы, которые способны увеличить шансы на выживание. Поддержание активной социальной жизни, регулярное пребывание на солнце и строгое соблюдение графика сна - это то, что улучшает качество жизни и делает ее счастливой.

Кроме того, все это не имело бы значения без сбалансированного рациона. В Eat This, Not That! рассказали, концентрация какого витамина может помочь повлиять на продолжительность жизни и почему его следует употреблять абсолютно всем.

Последние исследования показывают, что высокий уровень витамина А в организме может быть связан с долговечностью. В частности, в наблюдении, опубликованном в BioMed Research International, исследователи анализировали различные метаболиты и антиоксиданты и их влияние на продолжительность жизни человека. В результате удалось определить, что повышенная концентрация витамина А в течение длительного периода положительно влияет на продолжительность жизни.

Следует отметить, что исследователям удалось установить причинно-следственную связь, что означает, что витамин A действительно способен влиять на продолжительность жизни людей. Однако существуют другие факторы, которые также могут влиять на этот показатель. Кроме того, исследователи не различали, каким путем участники исследования получали витамин А, а именно из пищевых добавок или из пищи, которую они потребляли.

В этом случае Николь Дандреа, автор книги "Эффект клетчатки: Перестаньте считать калории и начните считать клетчатку для лучшего здоровья", советует воспринимать исследования как полезную информацию, продолжая потреблять фрукты и овощи, которые являются хорошими источниками каротиноидов, такие, как листовая зелень, болгарский перец, морковь и сладкий картофель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие витамины следует принимать при тренировках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.