Продукты, укрепляющие иммунную систему после 50

С возрастом иммунная система становится более уязвимой и не так активно противодействует возможным заболеваниям и вирусам. Чтобы поддержать свою иммунную функцию, следует включить в свое питание полезные продукты, которые имеют преимущества для здоровья и влияние на иммунитет.

Видео дня

Без каких продуктов вам не обойтись после 50 лет и какую пищу следует покупать, чтобы избежать простуды? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Йогурт

Для укрепления иммунной системы важно поддерживать здоровый баланс бактерий в кишечнике, ведь большая часть иммунитета зависит от его функций. Йогурт, богатый пробиотиками и витамином D, является отличным продуктом для поддержания здоровья кишечника и повышения иммунитета.

Шпинат

Шпинат является суперпродуктом благодаря богатому содержанию питательных веществ в своем составе. Он содержит фолиевую кислоту, которая необходима для поддержания клеток и ДНК, а также клетчатку и антиоксиданты, что улучшают работу пищеварительной системы и общее здоровье.

Красный болгарский перец

Красный болгарский перец является отличным источником витаминов С и А, которые помогают укрепить иммунитет. Он содержит даже больше витамина С, чем апельсины, что способствует выработке белых кровяных телец, необходимых для борьбы с инфекциями, а также витамин А, который поддерживает естественные барьеры организма, защищая от бактерий.

Жирная рыба

Для укрепления иммунитета после 50 лет рекомендуется включать в рацион жирную рыбу, в частности лосось, выращенный на фермах. Такая рыба известна высоким содержанием витамина D и омега-3 жирных кислот. Витамин D поддерживает иммунную функцию, а омега-3 оказывает противовоспалительное действие, снижая хроническое воспаление, что положительно влияет на иммунитет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие напитки могут укрепить иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.