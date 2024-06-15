Продукты, улучшающие память: их следует включить в свой рацион

В нашей быстротечной жизни мы часто забываем мелкие детали, например, что мы ели на обед или где оставили ключи. Хотя такие моменты забывчивости нормальные, важно выявить проблемы с памятью, которые могут влиять на нашу повседневную жизнь. По информации Eatthis, здоровое питание играет решающую роль в сохранении острого ума.

Новая область пищевой психиатрии изучает связь между диетой, здоровьем кишечника, настроением и когнитивными функциями. Приняв некоторые пищевые привычки, вы можете поддержать здоровье мозга и улучшить память.

1. Сосредоточьтесь на продуктах, улучшающих работу мозга

Включите в свой рацион жирную рыбу, такую как лосось и щепа. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые связаны с уменьшением образования вредных сгустков в мозге, тем самым предотвращая болезнь Альцгеймера. Лиственная зелень, такая как брокколи, капуста и шпинат, также полезна, поскольку содержит необходимые для работы мозга питательные вещества, такие как витамин К, фолат и лютеин, которые могут замедлить понижение когнитивных функций и улучшить работу мозга.

2. Используйте пребиотики

Употребление пребиотиков может оказывать положительное влияние на настроение, тревожность, депрессию и даже болезнь Альцгеймера, влияя на состав микробиома вашего кишечника. Включите в свой рацион продукты, богатые пребиотиками, такими как чеснок, лук, лук-порей, спаржа, яблоки, бананы, бобовые, помидоры, соя, льняное семя, корень цикория, ячмень и овес. Кроме того, ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и чайный гриб также могут способствовать здоровью кишечника.

3. Попробуйте средиземноморскую диету

Средиземноморская диета фокусируется на растительных продуктах, таких как цельные зерна, овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена, зелень, специи и здоровые жиры, такие как оливковое масло. Эта хорошо исследованная диета показала многообещающие результаты в предотвращении снижения когнитивных функций и деменции.

4. Употребляйте продукты животного происхождения

Предпочитая растительную диету, важно помнить, что продукты животного происхождения, богатые холином – питательное вещество, поддерживающее работу мозга, подобное витаминам группы В, – также могут быть полезны. Включите в свой рацион яйца, нежирное мясо, птицу, морепродукты и сою, чтобы обеспечить достаточное потребление холина, поддерживающего функцию памяти.

5. Магний для здоровья мозга

Магний, имеющий важное значение для различных функций организма, в том числе для здоровья мозга, следует употреблять в пищу регулярно. Продукты, богатые магнием, такие как тофу, орехи, авокадо, бобовые и черный шоколад, могут улучшить приток крови к мозгу и поддержать общую когнитивную функцию.

6. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, а не переработанным

Предпочитайте цельные продукты растительного происхождения в своем рационе. Длительное потребление переработанных продуктов связано с отрицательным влиянием на психическое здоровье, воспаление и когнитивные функции. Заменив обработанные продукты на цельные, такие как листовая зелень, бобы, оливковое масло, сладкий картофель, апельсины и цельные зерна, вы можете улучшить здоровье мозга.

7. Перекусывайте грецкими орехами

Вместо того чтобы потакать жареным и сладким закускам или красному мясу, отдайте предпочтение более здоровым альтернативам, таким как грецкие орехи. Они богаты белком, полезны для сердца, способствуют здоровью мозга и улучшают память.

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