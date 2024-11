Профилактика артериального давления: как сохранить здоровье с возрастом

Высокое артериальное давление, или гипертония, часто не проявляется явными симптомами, из-за чего люди могут не подозревать о его наличии. Однако, игнорирование этого состояния может привести к серьезным проблемам, таким как инсульт или сердечный приступ.

Кроме того, с возрастом риск развития гипертонии возрастает, а потому важно заблаговременно принять меры для профилактики. Как контролировать артериальное давление, придерживаясь здорового образа жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Как определить свое артериальное давление

Для лучшего понимания артериального давления, помните, что оно зависит от объема крови, которую перекачивает сердце и сопротивления в артериях. Высокое давление означает, что сердце перекачивает больше крови или артерии сужены. Симптомы, такие как одышка, головная боль или носовое кровотечение, могут свидетельствовать о повышенном давлении, однако они не всегда проявляются. Если эти признаки возникают, это может указывать на опасный уровень артериального давления.

Здоровый образ жизни и отказ от алкоголя

Чтобы предотвратить высокое кровяное давление, придерживайтесь здоровой диеты с высоким содержанием растительной пищи и минимумом обработанных продуктов. Рассмотрите диету DASH, которая специально разработана для людей с риском гипертонии. Кроме того, регулярная физическая активность также важна, а потому стремитесь к 30 минутам умеренных упражнений по крайней мере 5 дней в неделю. Также, избегайте курения и ограничьте потребление алкоголя, поскольку они могут повышать давление.

Здоровый сон

Убедитесь, что вы спите достаточное количество часов. Взрослые в возрасте от 18 до 60 лет каждую ночь должны спать не менее 7 часов, в возрасте 61-64 года - 7-9 часов, а старше 65 лет - 7-8 часов. Регулярный недосып может повышать кровяное давление, в то время как хороший сон поможет поддерживать ваше здоровье.

Прием лекарства в соответствии с рекомендациями врача

Чтобы контролировать высокое артериальное давление, важно не только приобретать новые здоровые привычки, но и следовать рекомендациям врача. Регулярно принимая медикаменты, можно снизить риск серьезных последствий, таких как сердечные заболевания. Поэтому всегда консультируйтесь с врачом, чтобы определить лучшие варианты лечения, согласно вашему случаю.

Избегать кофеина

Ограничьте потребление кофеина, чтобы поддерживать здоровое артериальное давление. Для большинства взрослых безопасная норма - до 400 мг в день, что примерно равно четырем чашкам кофе. Помните, что индивидуальные потребности могут варьироваться.

