Профилактика выпадения волос: домашние средства, которые работают

Выпадение волос может быть проблемой как для мужчин, так и для женщин, и важно разрешать ее с помощью безопасных методов. Причинами этого явления могут быть гормональные изменения, непригодная вода и период после беременности. News Bytes рассказал, какие домашние средства включить в свою рутину ухода за волосами, чтобы иметь более сильные и здоровые локоны.

Луковый сок

Нанесение лукового сока на кожу головы считается мощным средством. Лук богат серой, которая способствует росту, предотвращает выпадение и даже лечит алопецию. Для достижения оптимального результата смешайте сок с кокосовым маслом и массирующими движениями нанесите на кожу головы.

Масло бринграджа

Масло бринграджа, полученное из растения ромашки, используется в аюрведической медицине с давних времен. Известно, что оно уменьшает выпадение волос, лечит перхоть, замедляет процесс поседения и способствует их здоровому росту. Заварите листья бринграджа с кокосовым маслом и регулярно наносите эту натуральную смесь на кожу головы.

Фолаты и фолиевая кислота

Включение в рацион продуктов, богатых фолатами, имеет решающее значение для поддержания здорового роста волос. Такие продукты, как яйца, бобовые, листовая зелень и цитрусовые являются отличными источниками этих веществ. Фолиевую кислоту, синтетическую форму фолатов, можно использовать как пищевую добавку после консультации с врачом.

Зеленый чай

Использование средств по уходу за волосами с экстрактами зеленого чая – отличный способ борьбы с выпадением волос. Выберите шампунь, кондиционер или маску для содержащих их волос. Другой вариант – приготовить ополаскиватель из зеленого чая, заварив кипятком два пакетика.

Яйца

Яйца являются фантастическим источником белка и витаминов, что делает их полезными для здоровья волос. Сделайте питательную яичную маску, смешав одно яйцо, стакан молока, две столовых ложки оливкового масла и две столовые ложки лимонного сока. Нанесите эту маску на волосы и оставьте на 20 минут, после чего смойте прохладной водой с шампунем.