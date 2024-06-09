Программа Бри Ларсон с гирями для скульптурирования мышц: стоит включить это в ежедневные тренировки

Популярная звезда "Капитана Марвел" Бри Ларссон является примером для подражания в сфере актерского мастерства и фитнеса. Недавно она поделилась в Instagram своими силовыми тренировками, демонстрируя впечатляющие ветряные мельницы с гирями. Eatthis рассказал, что ее выступление будет мотивировать вас к такой тренировке, если вы когда-нибудь хотели попробовать.

Пост в Instagram, в котором она демонстрирует упражнение ветряная мельница с гирями, привлек внимание со всего Интернета, включая семь миллионов подписчиков на ее странице. В изящном черном спортивном бюстгальтере и леггинсах она без труда наклонилась в сторону, держа гирю одной рукой вертикально.

В частности, это упражнение развивает силу мышц пресса, одновременно повышая стабильность плечевого пояса. Мастер-класс рекомендует начать с 2-3 подходов по 3-6 повторений на каждую сторону, используя легкий вес, с которым вам будет удобно делать упражнение.

Ларссон выполнила движение безупречно, без всяких задержек. В подписи к видео она дерзко написала: "POV ты @risemovement телекинетически контролируешь мою стабильность через Zoom". Видео вызвало восторженные комментарии поклонников, которые засыпали ее похвалами, поощряя словами вроде "Ты вдохновляешь, Бри", "Вперед, #captainmarvel!" "ТЫ УБИВАЕШЬ ИГРОВУЮ КОРОЛЕВУ 👑", и это лишь некоторые из них.

Ларссон занимается интенсивными физическими упражнениями, демонстрируя неизменную выносливость с тех пор, как начала сниматься в кино – от покорения гребного тренажера до легкого выполнения отжиманий на одной руке. Она даже опубликовала карусель фотографий, на которых она делится своим путешествием с танцами на пилоне, подписав их восторженным комментарием о том, что она попробовала что-нибудь незнакомое. Более того, этот пост набрал более 430 тысяч предпочтений, что свидетельствует о том, что Ларсон является вдохновителем как на экране, так и за его пределами.

Подготовка к съемкам в "Капитане Марвеле" требовала от Ларсона значительного усиления тренировок. "Это невероятный опыт – осознавать, что то, что внутри тебя, намного превышает то, что ты считал возможным", – заявила Ларсон в интервью изданию Insider.

В этот период она подняла свои тренировки на новый уровень, перейдя от ходьбы в гору, тяжело дыша и задыхаясь, к выполнению толчков бедрами весом в четыреста килограммов и становой тяги весом в двести килограммов без труда. Чтобы сделать вещи более интересными, она также сумела толкнуть джип своего личного тренера – четкое свидетельство того, насколько преданно оно может быть.

Мотивационные советы Ларсона отражают это устойчивое мышление. По ее словам, пренебрежительные замечания типа "девушки на такое не способны" подпитывают ее решимость доказать обратное. Несмотря на любое неверие, она добивается больших успехов, получая удовольствие от тренировок.

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