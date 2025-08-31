Прогулки для мозга: как движение стимулирует креативность, вдохновение и ясность мышления

Многие люди привыкли рассматривать ходьбу лишь как простой способ передвижения или легкую тренировку. Однако современные научные исследования доказывают: регулярные прогулки способны принести гораздо больше пользы, чем просто поддерживать тело в форме.

Они улучшают настроение, помогают мозгу работать продуктивнее и даже развивают креативность. Именно поэтому стоит посмотреть на ежедневную ходьбу как на универсальный инструмент для здоровья и вдохновения, пишет eatthis.com.

Многие известные деятели культуры и искусства использовали ходьбу как способ мыслить и творить. Например, поэт Уоллес Стивенс ежедневно шел пешком почти восемь километров на работу, сочиняя стихи по дороге. Писатель Уильям Стайрон, лауреат Пулитцеровской премии, никогда не пропускал послеобеденных прогулок в лесу со своей собакой. А соучредитель Apple Стив Джобс, как и многие другие гении до него, устраивал встречи исключительно во время ходьбы.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, подтверждает: ежедневные прогулки и другие умеренные физические нагрузки стимулируют воображение и помогают мозгу работать продуктивнее. Исследователи отмечают: чем больше вы двигаетесь, тем больше вероятность, что будут появляться новые идеи и креативные решения.

Чтобы получить эти выводы, ученые из Университета Граца (Австрия) в течение пяти дней наблюдали за около 80 здоровыми взрослыми, используя фитнес-трекеры. В лаборатории участникам предлагали творческие задания – от рисования до придумывания новых способов использования обычных вещей. Они также заполняли анкеты. Анализ данных показал: самые активные добровольцы создавали больше оригинальных идей, чем те, кто проводил большую часть времени сидя.

"Те, кто двигался больше всего, оказались и самыми креативными, особенно когда часто ходили пешком или занимались другими умеренными физическими упражнениями. К тому же активные люди обычно были счастливее, но самый высокий уровень настроения они чувствовали во время энергичной активности – бега трусцой или занятий спортом, а не только спокойной ходьбы", – пишет The New York Times.

Это исследование лишь подтверждает предыдущие научные наблюдения. Так, в 2014 году APA PsycNet опубликовал работу, которая доказала: чем больше физических упражнений, тем больше инновационных решений человек способен генерировать. А ещё в 2006 году в журнале Science было отмечено, что состояние сознания во время ходьбы особенно способствует творческим идеям.

"Поскольку мы не прилагаем много усилий, чтобы идти, наш ум может свободно блуждать, создавая ряд образов и ассоциаций. Это именно то психическое состояние, которое идеально подходит для новаторских мыслей и вдохновения", – писал The New Yorker.

Австрийские ученые соглашаются с этим: "Наши результаты подтверждают мнение, что физическая активность имеет многочисленные положительные последствия. Она не только укрепляет тело, но и повышает уровень удовлетворенности жизнью и улучшает творческие способности. Это исследование – лишь первый шаг в изучении сложной взаимосвязи между ежедневным движением и работой мозга".

Другие научно доказанные преимущества ежедневной ходьбы

Снижение уровня сахара в крови

Десятиминутная прогулка после ужина может помочь снизить уровень глюкозы у людей с диабетом 2 типа. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Diabetologia в 2016 году.

Меньше стресса

"Регулярные прогулки полезны не только для тела, но и для психического здоровья. Человек испытывает удовольствие от движения, уменьшает ежедневное напряжение и получает естественную дозу эндорфинов – гормонов радости", – объяснила доктор Эми Ли.

Защита от хронических болезней

Регулярное движение уменьшает риск развития диабета 2 типа, гипертонии и других серьезных состояний.

Более крепкие кости и мышцы

Особенно с возрастом важно заботиться об опорно-двигательном аппарате. Ежедневные прогулки помогают сохранить силу костей и тонус мышц.

Контроль над тягой к сладкому

Исследование 2009 года, напечатанное в журнале Appetite, показало: всего 15 минут быстрой ходьбы уменьшают тягу к шоколаду. Поэтому вечерняя прогулка может стать не только приятной, но и полезной альтернативой сладостям.

