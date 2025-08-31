Прогулки для мозга: как движение стимулирует креативность, вдохновение и ясность мышления
Многие люди привыкли рассматривать ходьбу лишь как простой способ передвижения или легкую тренировку. Однако современные научные исследования доказывают: регулярные прогулки способны принести гораздо больше пользы, чем просто поддерживать тело в форме.
Они улучшают настроение, помогают мозгу работать продуктивнее и даже развивают креативность. Именно поэтому стоит посмотреть на ежедневную ходьбу как на универсальный инструмент для здоровья и вдохновения, пишет eatthis.com.
Многие известные деятели культуры и искусства использовали ходьбу как способ мыслить и творить. Например, поэт Уоллес Стивенс ежедневно шел пешком почти восемь километров на работу, сочиняя стихи по дороге. Писатель Уильям Стайрон, лауреат Пулитцеровской премии, никогда не пропускал послеобеденных прогулок в лесу со своей собакой. А соучредитель Apple Стив Джобс, как и многие другие гении до него, устраивал встречи исключительно во время ходьбы.
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, подтверждает: ежедневные прогулки и другие умеренные физические нагрузки стимулируют воображение и помогают мозгу работать продуктивнее. Исследователи отмечают: чем больше вы двигаетесь, тем больше вероятность, что будут появляться новые идеи и креативные решения.
Чтобы получить эти выводы, ученые из Университета Граца (Австрия) в течение пяти дней наблюдали за около 80 здоровыми взрослыми, используя фитнес-трекеры. В лаборатории участникам предлагали творческие задания – от рисования до придумывания новых способов использования обычных вещей. Они также заполняли анкеты. Анализ данных показал: самые активные добровольцы создавали больше оригинальных идей, чем те, кто проводил большую часть времени сидя.
"Те, кто двигался больше всего, оказались и самыми креативными, особенно когда часто ходили пешком или занимались другими умеренными физическими упражнениями. К тому же активные люди обычно были счастливее, но самый высокий уровень настроения они чувствовали во время энергичной активности – бега трусцой или занятий спортом, а не только спокойной ходьбы", – пишет The New York Times.
Это исследование лишь подтверждает предыдущие научные наблюдения. Так, в 2014 году APA PsycNet опубликовал работу, которая доказала: чем больше физических упражнений, тем больше инновационных решений человек способен генерировать. А ещё в 2006 году в журнале Science было отмечено, что состояние сознания во время ходьбы особенно способствует творческим идеям.
"Поскольку мы не прилагаем много усилий, чтобы идти, наш ум может свободно блуждать, создавая ряд образов и ассоциаций. Это именно то психическое состояние, которое идеально подходит для новаторских мыслей и вдохновения", – писал The New Yorker.
Австрийские ученые соглашаются с этим: "Наши результаты подтверждают мнение, что физическая активность имеет многочисленные положительные последствия. Она не только укрепляет тело, но и повышает уровень удовлетворенности жизнью и улучшает творческие способности. Это исследование – лишь первый шаг в изучении сложной взаимосвязи между ежедневным движением и работой мозга".
Другие научно доказанные преимущества ежедневной ходьбы
Снижение уровня сахара в крови
Десятиминутная прогулка после ужина может помочь снизить уровень глюкозы у людей с диабетом 2 типа. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Diabetologia в 2016 году.
Меньше стресса
"Регулярные прогулки полезны не только для тела, но и для психического здоровья. Человек испытывает удовольствие от движения, уменьшает ежедневное напряжение и получает естественную дозу эндорфинов – гормонов радости", – объяснила доктор Эми Ли.
Защита от хронических болезней
Регулярное движение уменьшает риск развития диабета 2 типа, гипертонии и других серьезных состояний.
Более крепкие кости и мышцы
Особенно с возрастом важно заботиться об опорно-двигательном аппарате. Ежедневные прогулки помогают сохранить силу костей и тонус мышц.
Контроль над тягой к сладкому
Исследование 2009 года, напечатанное в журнале Appetite, показало: всего 15 минут быстрой ходьбы уменьшают тягу к шоколаду. Поэтому вечерняя прогулка может стать не только приятной, но и полезной альтернативой сладостям.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезна и эффективна ходьба вверх.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.